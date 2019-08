Gemütliche Tour mit den Schwänen

Der Echternacher See hat sich zu einem sommerlichen Freizeit-Eldorado entwickelt. Viele Angebote wie zum Beispiel Stand Up Paddling sind neu dazu gekommen.

Der Echternacher See hat sich zu einem sommerlichen Freizeit-Eldorado entwickelt. Viele Angebote wie zum Beispiel Stand Up Paddling sind neu dazu gekommen.

Von Marie Chelius



Mit seinen Naturpfaden und dem allseits bekannten Spielplatz zieht der Echternacher See seine Besucher seit seiner Fertigstellung 1975 an. In den letzten Jahren sind jedoch einige Freizeitmöglichkeiten dazugekommen, die vor allem an heißen Sommertagen für Erholung und „Vakanze-Feeling“ für Groß und Klein sorgen.

Um den 30 Hektar großen, künstlich angelegten See führt ein Weg für Spaziergänger, Fahrradfahrer und Inline-Skater ...