Gemüse auf der Industriebrache

Dort, wo in Düdelingen früher Stahl produziert wurde, wächst heute Gemüse. Zugegeben in kleinen Quantitäten. Aber der Stadt geht es weniger um die eigentliche Produktion, als darum, Leben auf die Brache zu bringen. Dafür sorgen sollen auch sportliche Installationen.

„Salate, Kürbisse, Möhren, Zwiebeln, Chili ...“. Fängt Claire Thill, Verantwortliche für das Urban Gardening Projekt in Neischmelz, an aufzuzählen, was so alles auf dem ehemaligen Industriegelände wächst und gedeiht, hört sie so schnell nicht damit auf.



Vor etwa zwei Monaten wurden 27 Hochbeete, Marke Eigenbau, auf einer Wiese zwischen dem Wasserturm und dem Skatepark aufgestellt ...