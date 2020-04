Feuerwehrleute aus Bettemburg hatten die Standortwahl für ein neues Einsatzzentrum in Düdelingen, bei der Firma Husky, kritisiert. Innenministerin Taina Bofferding bestätigt nun, dass es dabei bleibt.

Gemeinsames Einsatzzentrum in Düdelingen bestätigt

Nicolas ANEN Feuerwehrleute aus Bettemburg hatten die Standortwahl für ein neues Einsatzzentrum in Düdelingen, bei der Firma Husky, kritisiert. Innenministerin Taina Bofferding bestätigt nun, dass es dabei bleibt.

Das gemeinsame Rettungszentrum der Gemeinden Düdelingen und Bettemburg wird in der Düdelinger Aktivitätszone „Riedgen“, nahe der Firma Husky errichtet. Dies bestätigt Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Gusty Graas (DP).

Bettemburger Feuerwehr wehrt sich

Gusty Graas, der auch Bettemburger Schöffe ist, hatte unter anderem auf einen Brief verwiesen, der von etwa 40 Mitgliedern der Bettemburger Feuerwehr unterschrieben war und in dem die Standortfrage neu gestellt wurde. Dies, nachdem die Bettemburger Gemeinde einen Standort in Bettemburg, an der Route de Dudelange, vorgeschlagen hatte.

Auf diesen Brief geht die Ministerin nicht ein. Sie verweist dafür auf die Entscheidung, die am 13. Februar einstimmig vom Verwaltungsrat des Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) getroffen wurde. Dieser hatte sich für den Standort bei Husky ausgesprochen.

Gemeinsames Einsatzzentrum: Der Gegenvorschlag aus Bettemburg Wo soll das zukünftige gemeinsame Einsatzzentrum von Bettemburg und Düdelingen entstehen? Ein Standort bei der Firma Husky wird derzeit analysiert. Bettemburg hat aber eine Alternative.

Interpretationsdivergenzen

Weiter schreibt die Ministerin, dass der Bettemburger Bürgermeister ihr im April geschrieben habe, dass seine Gemeinde diese Entscheidung „favorablement“ aufnehme und dass die Gemeinde wünsche, in die Planungsarbeiten eingebunden zu werden. Dies sei selbstverständlich, so die Ministerin.

Gusty Graas reagierte gestern dazu auf Facebook. Er betonte, dass die Entscheidung nicht „favorablement“ aufgenommen wurde, sondern dass die Gemeinde Bettemburg bedauere, dass ihr Vorschlag nicht angenommen wurde. Er nehme die Entscheidung der Ministerin aber zur Kenntnis.

Wann die Bauarbeiten für das neue Zentrum nahe der Firma Husky beginnen könnten, ist nicht in der Antwort präzisiert.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.