(jl) - „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“, empfahl seinerzeit schon der deutsche Kanzler Helmut Schmidt. In Ulflingen darf dieser Ratschlag mit Blick auf die Ambitionen der Parteien für die anstehenden Gemeinderatswahlen getrost beherzigt werden.

An der Nordspitze ist im Wahlkampf 2017 kein Platz für große Leuchtturmprojekte. Zu eng die finanziellen Spielräume, zu gewaltig die Last der unausweichlichen Aufgaben. Und die liegen in Ulflingen in weiten Teilen unter der Erde ...

„Der Spielraum wird unweigerlich kleiner“