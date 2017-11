(gs) - In Kayl, Kopstal, Leudelingen, Stadtbredimus sowie in den drei Fusionsgemeinden Habscht, Helperknapp und Rosport-Mompach können die neugewählten Schöffenräte sich nun in Amt und Würden an die Arbeit machen. Am Dienstag wurden sie von Innenminister Dan Kersch vereidigt.



In den einzelnen Gemeinden leiten künftig folgende Mandatsträger die Geschicke:



Habscht: Bürgermeister: Serge Hoffmann (CSV-Hobscheid); Schöffen: Carlo Moes (CSV-Hobscheid), Chantal Boulanger-Hoffmann (CSV-Hobscheid) und Manou Decker (Gewählter aus der einstigen Majorzgemeinde Simmern);

Damit sind die neuen Mannschaften nun fast überall in Amt und Würden. Hie und da steht noch die Vereidigung einzelner Schöffen und Räte aus. Eine Übersicht aller Schöffenräte und aller Koalitionen findet sich auf unserer interaktiven Karte.