Gemeindewahlen: Sieben Prozent der Nicht-Luxemburger eingeschrieben

Thomas BERTHOL Ausländische Einwohner können bei den Gemeindewahlen ihre Stimme abgeben, insofern sie sich vor dem 17. April in die Wählerlisten eintragen lassen. Die Bürgermeisterin gab am Mittwoch einen Überblick über die Zahlen.

Der Countdown läuft. Ausländischen Einwohnern bleiben nur noch drei Monate, um sich in die Wählerlisten eintragen zu lassen, damit sie am 11. Juni bei den Gemeindewahlen ihre Stimme abgeben können. Der Stichtag für die Registrierung von Nicht-Luxemburgern ist der 17. April. Zur Erinnerung: Anders als bei den bisherigen Wahlen müssen Letztere seit einer Gesetzesänderung im Juli 2022 nicht mehr mindestens fünf Jahre in Luxemburg wohnen, um an den Kommunalwahlen teilnehmen zu können.

Anlässlich des ersten City Breakfast des Jahres 2023, dem monatlichen Pressetermin der Stadt Luxemburg, gab Lydie Polfer (DP) an diesem Mittwoch, einen Überblick über die Zahl der registrierten Wähler in der Hauptstadt. „Wir haben 32.138 registrierte luxemburgische Wähler, aber die Stadt Luxemburg hat 70 Prozent Einwohner, die nicht die luxemburgische Staatsbürgerschaft haben“, erinnerte die Bürgermeisterin der Hauptstadt, die am 11. Juni für ihre eigene Nachfolge kandidieren wird.

„Von den 81.000 Nicht-Luxemburgern, die ihre Stimme abgeben können, sind bislang 5.645 registriert. Demnach haben sich bisher 6,74 Prozent der wahlberechtigten ausländischen Einwohner registrieren lassen. Es gibt also noch viel Spielraum“, sagte die Abgeordnete. Insgesamt beläuft sich die Zahl der registrierten Wähler in der Hauptstadt bislang auf 37.603 Personen.

Kampagnen haben einen Effekt

Für die Kommunalwahlen am 8. Oktober 2017 hatten sich 6.450 Nicht-Luxemburger zur Stimmabgabe registrieren lassen. „Am 1. Januar 2017 waren damals nur 4.260 ausländische Einwohner eingeschrieben. Demnach waren im Laufe der Monate noch fast 50 Prozent hinzugekommen. Die Kampagnen, die Nicht-Luxemburger dazu aufrufen, sich registrieren zu lassen, haben also einen Effekt.“ Die Zahlen von 2017 seien jedoch nicht mit jenen von heute vergleichbar, denn bei der letzten Wahl seien noch weniger ausländische Einwohner wahlberechtigt gewesen, betonte die Bürgermeisterin.

In den kommenden Wochen seien noch weitere Informationskampagnen geplant, teilte Lydie Polfer mit. Der Erste Schöffe Serge Wilmes (CSV) erinnerte daran, dass die unterschiedliche Beteiligung von Nicht-Luxemburgern und Luxemburgern an den Kommunalwahlen auf eine europäische Richtlinie zurückzuführen sei: „Diese sieht vor, dass in den Mitgliedstaaten, in denen keine Wahlpflicht besteht, eine Eintragung in die Wählerlisten von Amts wegen erfolgen kann. Dies ist in Luxemburg, wo die Wahlpflicht besteht, nicht der Fall.“

