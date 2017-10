(jag) - Heftige Kritik äußert der OGBL an der Wahlwerbung der LSAP-Sektion Mertert-Wasserbillig. Wie RTL berichtet, wurden dort OGBL-Gewerkschaftsmitglieder per Schreiben aufgefordert die LSAP-Kandidaten zu wählen. Das Schreiben richtet sich ausdrücklich an die "lieben Gewerkschaftsfreunde", unterschrieben ist es von den elf lokalen LSAP-Kandidaten. Auf dem Briefumschlag war ebenfalls die persönliche OGBL-Mitgliedsnummer eingetragen. Zu klären bleibt, wie die LSAP die Informationen der Gewerkschaftsmitglieder erhalten konnte.

RTL erklärte der Präsident der OGBL-Sektion Mertert-Wasserbillig und gleichzeitig LSAP-Kandidat Claude Franzen, er habe keine Anweisung von Gewerkschaftsseite erhalten, diese Daten nicht weiterzuleiten. Es sei legal, Wählerlisten anzufragen, zu vergleichen und dann die Wähler schriftlich zu benachrichtigen. Es sei auch nicht zum ersten Mal, dass auf diese Praxis zurückgegriffen werde.



OGBL verärgert



In einem Schreiben erklärt die Gewerkschaft, dass man über diese illegale Aktion nicht informiert worden sei. Man distanziere sich von dieser Aktion und verurteile sie aufs Schärfste. Die Angaben der Mitglieder seien auf illegale Weise benutzt worden, dies verstoße gegen die Statuten des OGBL. Der OGBL sei unabhängig von allen politischen Parteien. Das Exekutivbüro der Gewerkschaft hat nun eine interne Untersuchung eingeleitet und will gegebenenfalls Sanktionen aussprechen.