(nas) - Es ist ein ganz normaler Vormittag in den Sommerferien. Im Zentrum von Walferdingen sind nur wenige Menschen unterwegs. Die meisten davon erledigen ihre Bankgeschäfte oder Einkäufe. Eine junge Dame eilt in Richtung Bushaltestelle, ihr Handy in der Hand: „Was hast du gesagt? Ich kann dich wegen der Autos kaum verstehen“, schreit sie ihrem Gesprächspartner entgegen und huscht in eine ruhigere Ecke.

In der Tat herrscht auch an diesem eher ruhigen Wochentag reger Verkehr auf der Route de Luxembourg (N7) ...