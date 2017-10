(na) - Guy Pettinger (LSAP) wird wieder Burgermeister. Die LSAP hat am Mittwochabend ein Koalitionsabkommen mit "Déi Gréng" unterschrieben. Während die LSAP ihre fünf Sitze verteidigen konnte und damit stärkste Partei in Steinfort blieb, hatten "Déi Gréng" beim ihrem ersten Antritt in der Gemeinde sofort einen Sitz ergattern können.



Neben Guy Pettinger, der bereits von 2004 bis 2011 Bürgermeister war, wird der Schöffenrat aus Sammy Wagner (LSAP) und Yann Wunsch ("Déi Gréng") bestehen.

Guy Pettinger sprach von einer "Genugtuung", nach sechs Jahren Opposition wieder die Geschicke der Gemeinde leiten zu können. "Allerdings ist dies auch mit sehr viel Arbeit verbunden", betont er.

Währenddessen wird der amtierende Bürgermeister Jean-Marie Wirth (CSV) die Oppositionsbank drücken müssen. Seine Partei hat einen Sitz verloren und behält damit vier. Ebenfalls in die Opposition muss ihr Koalitionspartner, die DP, die trotz einem Verlust von 6,3 Prozente ihren Sitz verteidigen konnte.