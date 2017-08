(na) - „Ich glaube es wir eng “, sagt Servais Quintus , wenn er gefragt wird, ob die LSAP in Monnerich ihre absolute Majorität am 8. Oktober behalten kann.



Seit über 20 Jahren sitzt er im Monnericher Gemeinderat für „Déi Gréng“. Bisher immer in der Opposition. „Aber vielleicht klappt es ja dieses Mal“, sagt er mit einem Schmunzeln.



Für ihn würde sich ein „Wunschtraum“, erfüllen, wenn „Déi Gréng“ es in den Schöffenrat schaffen würden. „Aber nicht um jeden Preis“, fügt er gleich hinzu.



Rot dominiert in Monnerich nicht nur in der Blütezeit vor dem Rathaus, sondern auch innerhalb des Gemeindehauses in dem die LSAP seit 2005 die absolute Majorität inne hält.

Foto: Guy Jallay

"Wir sind ein Team"



Eine Person die alles daran setzen wird, dass sein Traum nicht in Erfüllung geht, ist Bürgermeisterin Christine Schweich (LSAP). Nicht dass sie etwas gegen Servais Quintus hätte. Doch ist sie fest davon überzeugt, dass die LSAP das Zeug hat, ihre absolute Mehrheit zu verteidigen. Dies auch ohne Zugpferd Dan Kersch.



„Wir sind ein Team“, sagt sie über die LSAP-Kandidaten. Wohl habe sich nach dem Abgang vom früheren Bürgermeister 2013 die Führungspersönlichkeit, und damit der Führungsstil, geändert. Doch die Politik die in Monnerich verfolgt werde, sei weiterhin dieselbe.



„Alles was umgesetzt wurde, wurde von der LSAP umgesetzt“, unterstreicht sie. Einen Wechselwunsch spüre sie in der Bevölkerung nicht. Weiter unterstreicht sie, dass die LSAP traditionell viel mehr Listenstimmen als andere Parteien erhält. „Letztes Mal waren die 13 LSAP-Kandidaten in den 15 Bestgewählten vertreten“.



Von der „No-name-Kandidatin“ zur Bürgermeisterin

Seit 2005 hat die LSAP eine absolute Majorität in Monnerich. Dies mit 50,11 Prozent der Stimmen.

Foto: Guy Jallay

War sie 2005 noch eine „No-name-Kandidatin“, wie sie sich selbst bezeichnet, so geht sie diesmal mit dem Bürgermeisterbonus in die Wahlen. Ähnliches gelte für die aktuelle Schöffin, Danielle Becker-Bauer.



„Es reicht einen Sitz zu verlieren ...“

Dass dies alles genügen wird, um den „Dan Kersch“-Effekt wettzumachen, davon ist Ratsmitglied Jean Kihn, der erneut für die DP antreten wird, aber nicht unbedingt überzeugt. „Ich sehe durchaus die Möglichkeit, dass die LSAP ihre absolute Mehrheit verliert“, meint er. Die LSAP hatte 2005 sieben der 13 Mandate gewonnen. „Es reicht einen Sitz zu verlieren ...“.



Ein Nancy Kemp-Arendt-Effekt?



Dazu kommt eine weitere Unbekannte: Die Kandidatur von Nancy Kemp-Arendt für die CSV. „Sie stellt sicherlich einen plus für die CSV dar. Sie ist populär. Aber ob es reicht um der CSV einen vierten Sitz zu gewinnen, das ist eine andere Frage“, so Kihn.



„Wir wollen als CSV wieder mit ins Boot kommen“

Dessen ist sich auch die frühere Olympionikin und heutige Abgeordnete bewusst: „Im Sport kennt man seine Form und man weiß, ob ein Resultat drin ist. Bei der Politik ist dies aber viel subjektiver“, sagt sie. Zu welchem Resultat es reichen werde, sei ihr unmöglich vorauszusagen: „Mein Ziel ist es, die Partei zu stärken“, sagt sie.

Und fügt gleich hinzu: „Wir wollen als CSV wieder mit ins Boot kommen“. Das Brechen der absoluten Majorität der LSAP ist demnach klares Ziel.

Überzeugungsarbeit der CSV-Spitze?

Auch wenn sie Nancy Kemp-Arendt „eine Kandidatin wie alle anderen“ nennt, so scheint deren Kandidatur Christine Schweich doch nicht ganz kalt zu lassen. „Die CSV musste viel Überzeugungsarbeit leisten, damit ihre Abgeordneten bei den Gemeindewahlen antreten“, unterstreicht die Bürgermeisterin. Bei Nancy Kemp-Arendt spüre man, das ihre Priorität nicht auf dem lokalen Terrain liege. „Das meine ich so verstanden zu haben“, so Christine Schweich.



Eine Kritik die Nancy Kemp-Arendt nicht auf sich sitzen lässt. „Ich gehe nicht in die Wahlen, nur um meiner Partei Freude zu bereiten“, entgegnet sie. 2005 habe sie nicht in Monnerich kandidiert, weil es damals „nicht zu machen war“. Als Abgeordnete, Präsidentin des Schwimmverbandes und Mutter von zwei Kinder, hätte sie diese zusätzliche Aufgabe nicht mit der notwendigen Sorgfalt angehen können.

„Wenn es der Wähler so will“

Mittlerweile sind die Kinder aber älter und Nancy Kemp-Arendt ist nicht mehr Präsidentin des Schwimmverbandes. Sie sei bereit Verantwortung zu übernehmen „wenn es der Wähler so will“. Auch wenn dabei eine Oppositionsrolle heraus springen würde.



Sollte es die CSV nach den Wahlen in die Koalition schaffen, macht sie keine persönliche Machtansprüche geltend. „Wir sind eine Mannschaft und ich stelle mir das so vor, dass wir nach den Wahlen gemeinsam über das Resultat reden. Die Person, die dann die meisten Stimmen hat, soll dann als erste sagen, ob sie das Mandat annimmt“.



Ein Szenario wie in Bettemburg?



Eine Koalition hinter dem Rücken der LSAP bilden wollen die Oppositionsparteien laut eigenen Angaben nicht.

Foto: Guy Jallay

Sollte die LSAP ihre absolute Majorität nicht behalten, bestünde theoretisch auch die Möglichkeit einer Dreierkoalition, wie in Bettemburg. „Warum nicht?“, sagt dazu Jean Kihn (DP). „Das sollte man nicht ausschließen“. Auch wenn es seiner Meinung nach, dass es erst einmal an der stärksten Partei sein wird, die Initiative, sprich Gespräche mit möglichen Koalitionspartner, aufzunehmen.



Nicht hinter dem Rücken



Derselben Ansicht ist auch Sevais Quintus. Eine Dreierkoalition hinter dem Rücken der LSAP zu schmieden, will er aber nicht. Der Wählerwille müsse respektiert werden, betont er.



So argumentiert auch Nancy Kemp-Arendt. Eine Dreierkoalition schließt sie nicht aus. Aber diese sollte nicht hinter dem Rücken der LSAP gebildet werden. „Ich bin gebrandmarkt von der Situation, wie wir sie 2013 auf nationaler Ebene erlebt haben“, sagt sie. „Ich will den Wählerwillen respektieren“. Und fügt gleich hinzu, dass in der Gemeinde es keinen gebe mit dem sie nicht sprechen könne.



Mehre Optionen



Demnach scheinen sich in Monnerich vor allem zwei Möglichkeiten herauszuschälen. Entweder die LSAP behält ihre absolute Majorität. Oder aber sie muss sich einen Koalitionspartner aussuchen. CSV, DP und „Déi Gréng“, sagen sich alle bereit, Verantwortung zu übernehmen.



Vor allem aber, scheinen sie bereitwillig zu sein, auf ein Angebot der LSAP zu warten und nicht darauf erpicht zu sein, sofort eine Dreierkoalition ohne LSAP zu bilden, sollte dies rechnerisch möglich sein. Was aber nicht bedeutet, dass diese Option ganz ausgeschlossen werden kann.



In Sachen Koalitionsbildung sei „alles offen“, so Christine Schweich. Doch müsse erst einmal der Wahlabend abgewartet werden. „Unser Ziel ist klar die absolute Mehrheit zu verteidigen“, wiederholt sie. Gewissermaßen das Erbe des Dan Kersch.