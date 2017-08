(nas) - Ohne Zweifel. In der Ortschaft Mersch herrscht reger Betrieb – vor allem in puncto Durchgangsverkehr. Während dies für andere Gemeinden bzw. deren Geschäftswelt ein Segen bedeutet, scheint es für Mersch eher ein Fluch zu sein. Denn u.a. durch die Schaffung der Industriezone in Merscherberg bleiben nur wenige Autofahrer im Stadtzentrum stehen, um dort ihre Einkäufe zu erledigen. Trotz genügend Parkplätzen.

Immer weniger kleine Geschäfte



„Im Dorfkern selbst passiert nicht viel ...