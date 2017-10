Von Volker Bingenheimer



Der Wahlsonntag vor gut einer Woche wird ihm wohl für immer im Gedächtnis bleiben. Jempi Hoffmann kam gerade vom „Vizfest“ in Berburg und machte sich auf den Weg zum Stadion Renert, um ein Fußballspiel des Heimatvereins FC Berdenia anzuschauen, da erreichten ihn schon die ersten Prognosen. Und denen zufolge lag er sehr, sehr gut im Rennen. Während des gesamten Fußballspiels dürfte Jempi Hoffmann keine ruhige Minute gehabt haben, denn immer wieder sprachen ihn Zuschauer an, die ihn schon als Wahlgewinner sahen. „Um 18 Uhr war das Spiel vorbei, da hat mir jeder gratuliert“, sagt der junge Mann, der mit erst 30 Jahren der nächste Bürgermeister von Manternach wird.

Auslandsmission in Brüssel

„Von dem Wahlergebnis war ich überwältigt“, meint er freudestrahlend. Mit 564 Stimmen landet er auf dem ersten Platz, weit vor dem bisherigen Bürgermeister Henri Frank, der auf dem fünften Platz liegt. In den Verhandlungen um die Besetzung des Schöffenrats wird schon bald klar, dass Hoffmann das Steuerrad der Gemeinde übernimmt.

Erfahrung mit der Kommunalpolitik hat Jempi Hoffmann noch keine gesammelt, doch ganz unbedarft ist er auch wieder nicht: In Trier hat er Politik und Geschichte studiert, später während der Luxemburger EU-Präsidentschaft in der ständigen Vertretung Luxemburgs in Brüssel gearbeitet. Einen Einblick in den Verwaltungsapparat hat er dadurch bekommen, dennoch ist ihm klar: „Ich muss noch viel lernen. In die einzelnen Sachgebiete muss ich mich einarbeiten. Ich werde mir auch Rat holen, zum Beispiel vom ehemaligen Bürgermeister Henri Frank.“

Vor kurzer Zeit hat der Berufseinsteiger das Examen für den Staatsdienst geschafft und ist nun auf Stellensuche. Könnte die neue Aufgabe als Bürgermeister nicht zum Hindernis für den Berufseinstieg werden? „Das habe ich mir auch überlegt. Ich will mich aber nicht vor der Verantwortung drücken“, sagt er. Ihm ist klar, dass er besonders am Anfang viel Freizeit opfern muss. Aus dem Sitzungssaal des historischen Rathauses von Manternach mit seinem schönen Treppengiebel, wo das Pressegespräch stattfindet, schaut Jempi Hoffmann hinab auf die Gemeinde, deren Schicksal er bald mitbestimmen wird. Viel vorgenommen hat er sich für die kommenden sechs Jahre: „Ich will frischen Wind in die Gemeinde bringen, mehr für die jüngeren Bürger machen und die Kommunikation verbessern.“ Ihm reiche es nicht, dass die Bürger nur zwei Mal pro Jahr mit dem „Gemengebuet“ über ihre Ortschaft informiert werden. Viel stärker will er auf soziale Medien setzen, um möglichst auch jüngere Einwohner für ihre direkte Umgebung zu interessieren.

Ein weiteres Anliegen ist ihm, günstigen Wohnraum zu schaffen – wenn auch nicht im ganz großen Stil. „Ich halte ein moderates Wachstum für angebracht“, meint er. Manternach solle seinen ländlichen Charakter behalten. Bei der Infrastruktur, findet Jempi Hoffmann, habe sein Vorgänger schon viel Arbeit geleistet. Schulzentrum, Sportangebot, Kläranlagen – alles sei ziemlich modern.

Über-Thema Gemeindefusion

Ach ja, und am Horizont zeichnet sich das Über-Thema Gemeindefusion an. „Ich finde es wichtig, dass wir eine Fusion anstreben. Als erste Wahl kommt meiner Meinung nach die Nachbargemeinde Bech in Frage“, sagt Hoffmann und verweist auf die gemeinsame Schulstruktur in Berburg.

Seinen Elan als frischgewählter Gemeindepolitiker will sich der 30-Jährige nicht nehmen lassen – auch nicht von Klagen, die Gemeinden hätten heutzutage nur noch wenig zu melden. „Ich glaube gerne, dass es nicht einfach ist. Aber einiges kann man selbst in die Hand nehmen.“ Dafür will er ein gutes Verhältnis mit den Ministerien herstellen.

Der junge Bürgermeister wird also zunächst viele Kontakte knüpfen – und Gesetzestexte lesen. „Mit der ,Législation communale‘ habe ich schon angefangen“, grinst Jempi Hoffmann. „So spannend wie eine Fußballreportage ist sie nicht, aber durchaus lesbar.“