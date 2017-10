(boy) - In Kopstal ist bereits am Wahlabend alles in trockenen Tüchern. Als Wahlsieger hat die CSV ein Koalitionsabkommen mit der DP unterzeichnet. Demnach werden die Demokraten in der Person von Carlo Schmit die ersten drei Jahre den Bürgermeister stellen.

An dessen Seite stehen dann die beiden CSV-Schöffen Thierry Schuman und Raoul Weicker ...