von Luc Ewen

In der neuen Fusionsgemeinde Habscht wird der Gemeinderat nach den Kommunalwahlen in einer einzigartigen Konstellation zusammenkommen – und das unabhängig vom Wahlresultat. Erstmals werden nämlich Räte, die nach dem Proporzsystem (also nach Parteien) gewählt wurden, im Rathaus in Eischen neben solchen sitzen, die aus einer Majorzgemeinde (ohne Parteien) stammen.



Der Hintergrund: Nach einer Fusion setzt sich der neue Gemeinderat häufig (und je nachdem, was im Vorfeld mit der Regierung ausgehandelt wurde) aus den beiden, unabhängig voneinander gewählten Gemeinderäten der fusionierenden Gemeinden zusammen ...