(asc) - Der Kantonalhauptort Grevenmacher wird aufgrund seiner geografischen Lage direkt an der Mosel gerne als „Moselmetropole“ bezeichnet. Im internationalen Vergleich kann die Stadt mit ihren 4.907 Bürgern jedoch bevölkerungsmäßig nicht mithalten. Und dies wird wohl auch in Zukunft so bleiben, denn obschon die Stadt aus Sicht der Landesplanung weiter wachsen soll, ist der Platz für große Wohnungsbauprojekte begrenzt.



Damit die Einwohnerzahl in der Stadt der Luxemburger Weinkönigin und dem „Heimatort“ der MS Princesse Marie-Astrid dennoch ansteigen kann, muss zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden ...