(L.E.) - Die amtierende Bürgermeisterin von Frisingen, Marie-Louise Aulner (CSV), will nach dem bevorstehenden Koalitionswechsel ihren Posten im Gemeinderat nicht annehmen. Als Grund werden in einer Mitteilung ihrer Partei gesundheitliche Probleme genannt. Für sie wird Michèle Hansen-Houllard in den Gemeinderat nachrücken.



Die Gemeinde Frisingen wurde bisher von einer Koalition von CSV und LSAP geführt. Fortan wollen hier „Är Equipe“ und DP koalieren. Neuer Bürgermeister soll Roger Beissel (Är Equipe“) werden.

