(na) - In Esch/Alzette kommt Bewegung ins Spiel. Die CSV und "Déi Gréng" haben entschieden Sondierungsgespräche aufzunehmen. Ein Treffen ist für Mittwochabend vorgesehen. Die Parteibasis von "Déi Gréng" hat am Montagabend grünes Licht dafür gegeben.



Die meisten Escher Parteien hatten sich am Montagabend versammelt. So auch die LSAP. "Es wurde entschieden, nichts zu entscheiden", so danach die amtierende Bürgermeisterin Vera Spautz dem LW. Das Initiativrecht liege bei der CSV. Diese habe angekündigt mit allen Parteien zu sprechen, auch mit der LSAP, erinnerte Vera Spautz.



Laut LW-Informationen soll aber auch eine "entrevue" zwischen Vertreter von LSAP und "Déi Gréng" stattfinden. Dabei handle es sich aber nicht um ein formelles Gespräch wie mit der CSV.