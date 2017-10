Von Nadine Schartz

Der Endspurt bis zu den Gemeindewahlen läuft. In der Hauptstadt mischen sich die Politiker aller Couleurs Tag für Tag unter die Bürger, stellen sich ihren Fragen in den Wahlversammlungen und präsentieren ihre Pläne für die kommenden sechs Jahre.

Zwar unterscheiden sich die Ideen, mit welchen die einzelnen Parteien ihre Stadt künftig gestalten wollen, in diversen Punkten. In einem sind sich aber alle einig: Die Bereiche Wohnungsbau und Mobilität müssen vorangetrieben werden. Dies zumal die Hauptstadt in den vergangenen zehn Jahren einen Bevölkerungszuwachs von 30 Prozent – von 86 977 am 31. Dezember 2007 bis zu 115 814 gestern – kannte.

Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) erklärt: „Die Stadt hat sich in allen Vierteln weiterentwickelt, neue Siedlungen sind entstanden.“ Tendenz steigend. Noch sind nämlich 24 Prozent des im Bauperimeter gelegenen Areals in der Stadt bebaubar. Doch damit nicht genug. So wurden im derzeitigen Gemeinderat Teilbebauungspläne genehmigt, durch die kurz- oder langfristig bis zu 5 727 zusätzliche Wohneinheiten entstehen können.

Durch den Bau des neuen nationalen Rugby- und Fußballstadions in Kockelscheuer, dem Umzug des Rettungszentrums nach Gasperich und des Recyclingszentrums nach Merl solle an der Route d'Arlon eine Fläche von sieben Hektar für Wohnprojekte genutzt werden. „Das war die beste Entscheidung, die wir nehmen konnten“, unterstreicht das Gemeindeoberhaupt.

Zusätzlich sollen durch Maßnahmen, wie das Baulückenprogramm, auch die jungen Bürger die Möglichkeit haben, an erschwinglichen Wohnraum zu kommen. „Die Preise liegen dort zwischen 3 200 und 3 800 Euro pro Quadratmeter, was durchaus ein vernünftiger Preis ist“, so Polfer.

Zusätzliche Sozialwohnungen gefordert

All diese Initiativen gehen den Gegenparteien jedoch bei Weitem nicht weit genug. So wundert es nicht, dass das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum Bestandteil sämtlicher Wahlprogramme ist – wobei Einzelne fordern, dass die Stadt selbst aktiver in diesem Bereich wird. Ein Punkt, den sich die aktuelle blaugrüne Mehrheit allerdings immer wieder auf ihre Fahne schreibt: „Wir haben die Verantwortung, gegenüber jenen Bürgern, die sich keine Wohnungen auf dem normalen Markt leisten können, entweder Sozialwohnungen oder bezahlbare Unterkünfte zu bieten. Diesen Weg haben wir bereits eingeschlagen und wollen ihn auch weiterführen“, erklärt Schöffin Sam Tanson („Déi Gréng“).

In der Kritik steht aber vor

allem das Ungleichgewicht zwischen Wohnen und Arbeiten. Derzeit stehen 33 Prozent mehr Arbeitsplätze als Wohnmöglichkeiten in der Hauptstadt zur Verfügung. Eine Schere, die laut LSAP-Gemeinderat Marc Angel in den kommenden Jahren noch auseinander- geht. „Unser PAG ermöglicht es, dass diese Quote im Jahr 2030 auf 46 Prozent steigen wird. Dies macht dann 220 000 Arbeitsplätze auf 155 000 Einwohner aus,“ sagt Angel. Für ihn steht fest, dass man dieses Problem längst hätte angehen müssen: „Die DP hat es verpasst, diese Schere zu schließen. Nun herrscht dringender Nachholbedarf.“ Rat Guy Foetz („Déi Lénk“) unterstreicht: „Wir brauchen mehr Sozialwohnungen. Ein Plus von zehn Prozent ist notwendig. Andernfalls schaffen wir eine Stadt, in der nur noch Reiche leben können“ .

Sam Tanson entkräftet diese Aussage zwar, indem sie unterstreicht, dass im neuen PAG nur jene Büroflächen vorgesehen seien, die bereits seit Jahrzehnten geplant worden seien. Im Gegenzug habe man diese Zahl sogar noch reduziert. Dennoch scheint dies nicht auszureichen: „Wir brauchen ein besseres Gleichgewicht zwischen Arbeiten und Wohnen“, so CSV-Rat Maurice Bauer. Deshalb müsse der künftige Gemeinderat den Wohnungsbaumarkt vorantreiben, um es jenen Menschen, die tagsüber in der Stadt arbeiten, zu ermöglichen ebenfalls dort zu wohnen. Die Nachfrage sei groß und man müsse dem gerecht werden, so Bauer.

Grund für dieses Interesse sei die positive Entwicklung der Stadt. Eine Entwicklung, die der CSV-Politiker als Chance und hauptsächlich als Zeichen für die Attraktivität der Hauptstadt sieht. Wobei denn auch ein Konsens mit Bürgermeisterin Lydie Polfer besteht. Diese hebt nämlich gerne hervor, inwiefern die Stadt an Beliebtheit gewonnen habe. Bedingt sei dies unter anderem durch das Anlegen neuer Grünanlagen, öffentlicher Plätze sowie Spielplätze in den einzelnen Vierteln.

Ein sicheres Radwegenetz durch die Hauptstadt

„Die Hauptstadt stößt längst an ihre Grenzen. Diese Entwicklung ist alles andere als gesund“, meint indes Rätin Marceline Goergen (ADR). Vor allem in puncto öffentliche Gebäude wie Schulen, Sporthallen und Schulfoyers hinke man heute bereits hinterher. Gleiches gelte auch für die Hauptverkehrsachsen, die ständig überlastet seien. In diesem Zusammenhang weist sie auf das fehlende Verkehrskonzept hin, das sämtliche Verkehrsteilnehmer – Fußgänger, Rad- und Autofahrer sowie den öffentlichen Transport – mit einschließt.

Kein Wunder, dass auch sie das Thema Mobilität anschneidet. Ist es doch ein Thema, das die Gemüter seit Jahren erhitzt. Mal wurde über die Daseinsberechtigung der Tram debattiert, mal über die fehlenden Fahrradwege oder der öffentliche Transport im Allgemeinen.

Wirft man einen Blick in die Wahlprogramme der kandidierenden Parteien wird deutlich, dass auch in Zukunft noch einiges im Bereich der Mobilität bewegt werden muss. „Ich bin froh darüber, dass Tram und Fahrrad mittlerweile angenommen werden. Dies war in den vergangenen zwölf Jahren nicht immer der Fall. Wir hatten mit viel Gegenwind zu kämpfen“, erläutert Sam Tanson. In Zukunft wolle man den Fokus noch weiter auf die Fahrräder setzen, bestehende Wege verlängern und neue Anbindungen realisieren. So sei bereits in Limpertsberg ein Radweg vorgesehen, der in Zusammenarbeit mit den Bürgern gestaltet werden soll.

Wir brauchen sichere und vernetzte Radwege. Es kann nicht sein, dass eine Strecke plötzlich aufhört und der Radfahrer auf die Straße ausweichen muss. Dies muss sich ändern“. Maurice Bauer (CSV)

Maurice Bauer unterstreicht diesbezüglich: „Wir brauchen sichere und vernetzte Radwege. Es kann nicht sein, dass eine Strecke plötzlich aufhört und der Radfahrer auf die Straße ausweichen muss. Dies muss sich ändern“, gibt Maurice Bauer zu verstehen. Nicht zu unterschätzen sei diesbezüglich die Sicherheit der Fußgänger. Gerade auf Verkehrswegen wie der neuen „Vëlosbréck“ unter dem Pont Adolphe käme es immer wieder zu brenzligen Situationen.

Zusammenfassend wird deutlich, dass der nächste Gemeinderat viele Aufgaben und vor allem Hürden vor sich hat, um dem Wachstum, verbunden mit dem Bedarf an Wohnraum und öffentlichen Gebäuden sowie der steigenden Zahl an Arbeitnehmern gerecht zu werden.

Eine Mandatsperiode, unterschiedliche Ziele

Fragt man die Vertreter jener Parteien, die in den vergangenen sechs Jahren die Interessen der Bürger im Gemeinderat vertreten haben, welche Herausforderungen der künftige Stadtrat zu bewältigen hat, gehen die Zielsetzungen teilweise auseinander.

„Wir müssen die öffentlichen Gebäude weiter ausbauen und den Erhalt der Lebensqualität in den einzelnen Vierteln in den Vordergrund stellen“, meint etwa Lydie Polfer. Sam Tanson hingegen setzt die Verbesserung der Mobilität und das Thema Umwelt mit unter anderem der grünen Vernetzung der Stadtteile in den Fokus, genau wie die Förderung der Biodiversität.

Marceline Goergen fasst sich kurz: „Der Verkehr und der Wohnungsbau haben oberste Priorität.“ Derselben Meinung sind Guy Foetz und Maurice Bauer. Während die CSV jedoch jenen Hauptstadtbürgern, die komplett auf ein Auto verzichten, einen kostenlosen MPass zur Verfügung stellen will, fordern „Déi Lénk“ insgesamt einen kostenlosen öffentlichen Transport.

Rat Marc Angel (LSAP) hingegen ist der Meinung, dass der nächste Gemeinderat Projekte zielstrebiger angehen müsse, anstatt sie auf die lange Bank zu schieben. Und: „Auch in Zukunft kann die Stadt noch weiter wachsen, wenn sie nicht chaotisch, sondern strukturiert wächst.“