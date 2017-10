(nas) - Noch hat sich in puncto Koalitionsbildung in der Hauptstadt offiziell nichts getan. Dennoch rumort es bereits heftig hinter den Kulissen.



Nachdem die CSV als zweitstärkste Partei aus den Wahlen hervorgegangen ist (ein Plus von zwei Sitzen), haben die Liberalen - die einen Sitz einbüßen mussten - und die Christlich-Sozialen bereits am Sonntag ein erstes Gespräch geführt. Fest steht, dass die CSV mit Spitzenkandidat Serge Wilmes auf diesem Wahlresultat behaart: "Es gibt einen ersten und einen zweiten Sieger und die beiden gehören in den Schöffenrat."



Am Montagabend um 18 Uhr wird der Vorstand der CSV Stad darüber entscheiden, welches die nächsten Schritte sind - und demnach auch über eine mögliche Koalition mit der DP diskutieren.



Auch bei "Déi Gréng" ahnt man bereits, dass sich nach zwölf Jahren blau-grüner Mehrheit nun eine blau-schwarze Majorität anbahnt. "Wir sind gestärkt aus den Wahlen hervorgegangen und hätten nichts gegen die Fortsetzung der bestehenden Koalition einzuwenden", unterstreicht François Benoy. Laufe es auf eine neue Zusammensetzung des Schöffenrates hinaus, müsse man dies hinnehmen. Genau wie die CSV werden auch "Déi Gréng" sich am Montag um 18 Uhr mit ihrem Vorstand treffen.

Eine Entscheidung, wer in den kommenden sechs Jahren in der Hauptstadt das Sagen haben wird, könnte demnach erst in den kommenden Tagen fallen.