(nas/mth) - Nachdem die CSV als zweitstärkste Partei aus den Wahlen hervorgegangen ist (ein Plus von zwei Sitzen), haben die Liberalen - die einen Sitz einbüßen mussten - und die Christlich-Sozialen am Montagabend angekündigt, Koalitionsgespräche führen zu wollen.

Am Montagabend um 18 Uhr traf der Vorstand der CSV Stad die Entscheidung, über eine mögliche Koalition mit der DP diskutieren. In einer Pressemitteilung hieß es, man betrachte das Wahlergebnis als "klaren Auftrag, Verantwortung im Schöffenrat zu übernehmen".



Bei "Déi Gréng" ahnte man bereits am Sonntagabend, dass sich nach zwölf Jahren blau-grüner Mehrheit nun eine blau-schwarze Majorität anbahnt. "Wir sind gestärkt aus den Wahlen hervorgegangen und hätten nichts gegen die Fortsetzung der bestehenden Koalition einzuwenden", unterstreicht François Benoy. Laufe es auf eine neue Zusammensetzung des Schöffenrates hinaus, müsse man dies hinnehmen. Genau wie die CSV werden auch "Déi Gréng" sich am Montag um 18 Uhr mit ihrem Vorstand treffen.

Bei den Liberalen wurde bereits am Sonntagabend eine schwarz-blaue Koalition ins Auge gefasst: "Wir freuen uns darüber, dass wir weiterhin die stärkste Partei in der Hauptstadt sind; stellen aber fest, dass die CSV stark hinzu gewonnen hat", so Lydie Polfer. Deutliche Worte gibt es zudem in puncto Koalition: "Wir werden diesem Resultat Rechnung tragen und Koalitionsgespräche mit der CSV aufnehmen." Auch die Liberalen bestätigten am Montagabend in einer Pressemitteilung die Aufnahme der Verhandlungen.