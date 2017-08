(nas) - Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt – eine Erfahrung, welche die CSV Contern bei den Kommunalwahlen im Oktober 2011 auch machen musste. Trotz eines starken Wahlresultats musste gerade jene Partei, die mit Jim Schmitz in den beiden vorigen Mandatsperioden den Bürgermeister gestellt hatte, eine herbe Niederlage einstecken.



So stand am Tag nach dem Urnengang im „Luxemburger Wort“ folgende Analyse geschrieben: „Auch in Contern haben ,Déi Gréng‘ bei ihrem ersten Anlauf auf Anhieb gleich zwei Sitze sichern können ...