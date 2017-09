(jl) - Die Hoffnung auf neue Blütezeiten trägt in Clerf in gewisser Weise einen Namen, Edward Steichen. Mit dessen fotografischem Monumentalwerk „The Family of Man“ beheimatet man im Schloss seit Jahren einen Besuchermagneten von Unesco-Weltrang, derweil der einstige Kurator im New Yorker „Museum of Modern Art“ zugleich Taufpate beim Bau des so heiß ersehnten „Cliärrwer Lycée“ nahe dem Bahnhof steht.

Die Sorgen vor Ort lassen sich dagegen wohl weniger prägnant benennen, spürbar sind sie dennoch allemal ...