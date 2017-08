(asc) - Die Gemeinde Bad Mondorf an der Grenze zu Frankreich ist attraktiv und lockt deshalb das ganze Jahr über nicht nur viele Kurgäste, sondern zusehends auch neue Bürger an. In den vergangenen Jahren ist die Einwohnerzahl auf 5.100 Personen angestiegen. Das Wachstum von zwei Prozent pro Jahr wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Denn die Gemeinde, staatliche und private Bauträger sowie Privathaushalte werden weiter Immobilienprojekte verwirklichen.



Künftig sollen im Rahmen von Projekten wie jenem im Ort genannt „Hinter der Kirch“ 200 Wohnungen gebaut werden ...