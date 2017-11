(gs) - Für die einen ist es schon Routine, für die anderen eine ganz neue Erfahrung: Am Donnerstag wurden die gewählten Schöffenratsmitglieder aus weiteren elf Gemeinden von Innenminister Dan Kersch vereidigt. In Amt und Würden können nun an die Arbeit gehen, die Vertreter aus:



Echternach: Bürgermeister Yves Wengler (CSV); Schöffen: Ben Scheuer (LSAP) und Luc Birgen (LSAP);

Lenningen: Bürgermeister: Arnold Rippinger; Schöffen: Joël Wagner, und Marc Thill;

Rambrouch: Bürgermeister: Toni Rodesch; Schöffen: Myriam Binck und Mike Bolmer (alle CSV);

Rümelingen: Bürgermeister: Henri Haine (LSAP); Schöffen: Viviane Biasini (LSAP) und Ed Peiffer (KPL);

Schüttringen: Bürgermeister: Jean-Paul Jost („Schëtter Bierger"); Schöffen: Claude Marson (LSAP) und Vic. Back („Schëtter Bierger");

Steinfort: Bürgermeister: Guy Pettinger (LSAP), Schöffen: Sammy Wagner (LSAP) und Yann Wunsch („Déi Gréng");

Vichten: Bürgermeister: Jean Colombera; Schöffen: Camille Scheuren und Rita Junk-Reuter;

Waldbredimus: Bürgermeister Louis Oberhag; Schöffen: Trine Guldager Madsen und Jean Thiltges;

Weiswampach: Bürgermeister: Henri Rinnen; Schöffen: Norbert Morn und Michel Deckenbrunnen;

Wintger: Bürgermeister: Marcel Thommes (CSV), Schöffen: Alex Thillens (DP) und Luss Meyers (CSV);

Wormeldingen: Bürgermeister: Max Hengel; Schöffen: Mathis Ast und Martine Schmit.



Eine Übersicht aller neuen Schöffenräte findet sich auf unserer interaktiven Karte.