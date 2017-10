(na) - CSV, "Déi Gréng" und die DP werden auch während der nächsten Mandatsperiode das Sagen im Bettemburger Schloss haben. Während Bürgermeister Laurent Zeimet, dessen CSV einen Sitz gewinnen konnte, und Schöffe Gusty Graas (DP) sich bereits am Wahlabend dafür ausgesprochen hatten, hatte sich Schöffin Josée Lorsché ("Déi Gréng") einen Tag Bedenkzeit genommen.

Theoretisch wäre auch eine LSAP-"Déi Gréng"-Koalition möglich gewesen. Die LSAP war am Wahlsonntag unter die 40-Prozent-Marke gerutscht, stellt aber weiterhin die stärkste Partei in Bettemburg dar.



Josée Lorsché und Joanne Kommes-Rodesch werden für „Déi Gréng” in den Bettemburger Gemeinderat einziehen.

Foto: Lex Kleren

Am Montagmorgen besprach Josée Lorsché die Angelegenheit mit der Parteileitung von "Déi Gréng". Am Abend fand dann eine Diskussion innerhalb der lokalen Sektion statt. In den zwei Gesprächsrunden kam man zur Schlussfolgerung, dass eine Fortführung der Dreierkoalition die bessere Lösung darstelle, so Josée Lorsché am späten Montagabend.

Projekte der Dreierkoalition weiterführen



Einerseits könne so das Programm, das die Dreierkoalition vor sechs Jahren eingeleitet hat, weiter geführt werden. Der inklusive Waldkindergarten, der ökologische Parkplatz beim Märchenpark, die Neugestaltung der Rue de la Gare oder noch der Bau eines neuen Kulturzentrums in Hüncheringen, das alles habe die Dreierkoalition umgesetzt, betont Lorsché.

Rote Karte für die LSAP

Für Guy Frantzen und die LSAP, reicht es wieder nicht.

Foto: Lex Kleren

Währenddessen habe die LSAP mit "roten Karten" gegen diese Projekte hantiert und eine systematische Oppositionspolitik geführt, so Lorsché. Würden "Déi Gréng" mit der LSAP koalieren, "dann wären wir nicht mehr glaubhaft" so Lorsché.

Andererseits habe der Abstiegstrend der LSAP auch zu dieser Entscheidung geführt. Die LSAP sei wohl immer noch die stärkste Partei in Bettemburg. Doch ist sie seit 2005 kontinuierlich von 54 Prozente auf 39,5 Prozente in der Wählergunst abgesunken. "Das zeigt, dass ihre Politik nicht belohnt wird". Im Gegenzug sei die Koalition durch den Sitzgewinn der CSV gestärkt worden.



Mit der CSV und der DP werde auf Kontinuität gesetzt. Das nächste große Projekt der Dreierkoalition werde der Ausbau der Kapazitäten für die "Maison relais" sein, so Lorsché. "Wir planen bereits drei Jahre daran".

Für die LSAP bedeutet dies, dass sie sich während einer weiteren Mandatsperiode mit der Oppositionsrolle zufrieden geben muss. Bürgermeister bleibt voraussichtlich Laurent Zeimet.