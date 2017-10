Dieser Artikel wird laufend aktualisiert

Nur eine leichte Veränderung wird es in der Gemeinde Strassen geben. So beabsichtigen die LSAP und die CSV, in den kommenden sechs Jahren gemeinsame Sache zu machen, wie Bürgermeister Gaston Greiveldinger dem LW bestätigte. Die Sozialisten und die Christsozialen setzen ihre Zusammenarbeit somit fort – allerdings nicht mehr in einer Dreierkoalition mit „Déi Gréng“, wie es bisher der Fall war.

Neuer Bürgermeister der Majorzgemeinde Préizerdaul wird Marc Gergen ...