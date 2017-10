Dieser Artikel wird laufend aktualisiert

In Kehlen wird die Zusammenarbeit zwischen LSAP und CSV fortgesetzt, dies allerdings unter umgekehrten Vorzeichen: Die CSV stellt mit Felix Eischen den Bürgermeister, Schöffe wird der früherer LSAP-Bürgermeister Guy Scholtes. Beim ersten Schöffen kommt es zu einem sogenannten Splitting zwischen Lucien Koch (CSV) und später einem LSAP-Vertreter.







LSAP und CSV werden auch die nächsten sechs Jahre in Steinsel zusammenarbeiten. Bürgermeister bleibt Jean-Pierre Klein (LSAP), erster Schöffe wird Jean Rossy (CSV), zweiter Schöffe Fernand Marchetti (LSAP).



In Mertert-Wasserbillig wird LSAP-Bürgermeister Jérôme Laurent seine Funktion weitere sechs Jahre ausüben. Die LSAP wird ebenfalls die beiden Schöffen stellen.



CSV, "Déi Gréng" und die DP werden auch während der nächsten Mandatsperiode das Sagen im Bettemburger Schloss haben. Am Montagabend einigte man sich auf die Fortführung der Koalition der vergangenen Jahre. Bürgermeister bleibt Laurent Zeimet (CSV), Schöffen Gusty Graas (DP) und Josée Lorsché („Déi Gréng“).

In der Gemeinde Dalheim haben die gewählten Räte am Montagabend eine Einigung darüber erzielt, wer künftig den Schöffenrat bilden wird. Demnach wird der aktuelle Bürgermeister Jos Heisbourg sein Mandat auch weiterhin ausüben. Er war denn auch als Erstgewählter aus den diesjährigen Wahlen hervorgegangen. Ihm zur Seite im Schöfenrat stehen der Zweitgewählte und bisherige Schöffe Nic Dicken sowie Luc Mangen, der erstmals bei den Wahlen angetreten war und als Drittgewählter direkt ein sehr gutes Resultat erzielen konnte.



In Monnerich wurden sich CSV und die DP über eine Koalition einig. Bürgermeister wird Jeannot Fürpass (CSV).

In der Gemeinde Bech haben die gewählten Räte am Montag einstimmig Camille Kohn zum Bürgermeister gewählt. Emile Bohnenberger und Norbert Classen kommen ebenfalls in den Schöffenrat.



Am Tag nach der Wahl sind in der Fusionsgemeinde Esch/Sauer bereits die Würfel gefallen. Nach seinem furiosen Comeback wird der CSV-Abgeordnete und frühere Gemeindevater von Heiderscheid, Marco Schank, hier neuer Bürgermeister. Ihm zur Seite werden als Schöffen Franco Pereira Goncalves und Jeannot Sanavia stehen. Die bisherige Führungsmannschaft um Bürgermeister Gilles Kintzelé war am Sonntag unter die Räder gekommen und gänzlich aus dem Gemeinderat verbannt worden.

In der Hauptstadt haben DP und CSV Koalitionsgespräche angekündigt. François Benoy („Déi Gréng“) zeigt sich über die Verhandlungen der DP mit der CSV in der Hauptstadt alles andere als erfreut. „Nach zwölf Jahren blau-grüner Zusammenarbeit hätten wir erwartet, dass die DP zuerst mit uns Koalitionsgespräche führt“, sagt Benoy. Immerhin sei die Partei – anders als die DP – gestärkt aus den Wahlen hervorgegangen.

Mir sinn den zweete Wahlgewënner an der Stad (+0,8%). Ech sinn erstaunt dass onse laangjährege Koalitiounspartner mol net mat ons schwätzt. https://t.co/olt6cCQtZZ — François Benoy (@fbenoy) October 9, 2017

Laufe es nun auf eine neue Zusammensetzung des Schöffenrates hinaus, müsse man dies aber hinnehmen, so Benoy. Die Entscheidung, wer in den nächsten sechs Jahren in der Hauptstadt das Sagen haben wird, könnte schon morgen fallen.

Roger Beissel heißt der neue Bürgermeister in Frisingen.

Roger Beissel heißt der zukünftige Bürgermeister in Frisingen. "Das bin ich dem Wähler nun schuldig", so der Erstgewählte aus der Gemeinde am Montag wort.lu. Die Wahlrangordnung soll respektiert werden. Entsprechend dürfte Marc Mousel, der Zweitgewählte, Schöffe werden. Einen Schöffenposten erhält auch Carlo Raus von der DP. Nach einer kurzen Verschnaufpause, soll der Koalitionsprogramm von nächsten Montag an gemeinsam geschrieben werden. Die erste Priorität steht auch bereits fest: Den Ausbau der "Maison relais" in Frisingen, so Roger Beissel. Für die CSV von der amtierenden Bürgermeisterin Malou Aulner, die einen Sitz verloren hat, bedeutet dies den Gang in die Opposition. Dies gemeinsam mit der LSAP. Die beiden Parteien hatten die Geschicke in Frisingen während der sechs vergangenen Jahre geführt.

Nur eine leichte Veränderung wird es in der Gemeinde Strassen geben. So beabsichtigen die LSAP und die CSV, in den kommenden sechs Jahren gemeinsame Sache zu machen, wie Bürgermeister Gaston Greiveldinger dem LW bestätigte. Die Sozialisten und die Christsozialen setzen ihre Zusammenarbeit somit fort – allerdings nicht mehr in einer Dreierkoalition mit „Déi Gréng“, wie es bisher der Fall war.

Neuer Bürgermeister der Majorzgemeinde Préizerdaul wird Marc Gergen. Als erster Schöffe steht René Zigrand fest. Das Mandat des zweiten Schöffen geht die nächsten drei Jahre an Marc Groben, danach soll Marc Rehlinger übernehmen.



Grevenmacher wird auch in den nächsten sechs Jahren von einer CSV-"Déi Gréng"-Mehrheit geleitet. Den Schöffenrat der Proporzgemeinde bilden weiterhin der "Député-maire" Léon Gloden (CSV) sowie die beiden Schöffen Marc Krier ("Déi Gréng") und Monique Hermes (CSV).

In der Majorzgemeinde Befort bleibt der bisherige Bürgermeister Camille Hoffmann im Amt. Ihm stehen die beiden Schöffen Lily Scholtes und Emile Wies zur Seite.



Differdingen wird künftig von einer Koalition von"Déi Gréng" und CSV regiert. Das bestätigten Bürgermeister Roberto Traversini ("Déi Gréng") und CSV-Schöffe Tom Ulveling dem LW auf Nachfrage. Man sei sich einig, dass "Déi Gréng" auch weiterhin den Bürgermeister stellen werden. Die Koalitionsverhandlungen werden am Montag beginnen.



Carlo Schmit (DP) wird neuer Bürgermeister in Kopstal. Bereits am Wahlabend ist alles in trockenen Tüchern. Der eigentliche Wahlsieger CSV und die DP haben ein Koalitionsabkommen unterzeichnet. Demnach wird die DP die drei ersten Jahre den Bürgermeister stellen. Im Schöffenrat sitzen Thierry Schuman und Raoul Weicker von der CSV. Anschließend wird es einen CSV-Bürgermeister geben, wobei noch nicht fest steht, ob dies Schuman oder Weicker sein wird. Die DP erhält dann einen Schöffenposten.



In Mamer bleibt alles so, wie es war. Die CSV und die LSAP wollen ihre Koalition forführen.



In der Gemeinde Hesperingen hat die Christlich Soziale Volkspartei mit acht von 15 Sitzen die absolute Mehrheit errungen.



In Düdelingen gelingt es der LSAP, die absolute Mehrheit zu verteidigen.



Wie Bürgermeisterin Manon Bei-Roller (LSAP) noch am Sonntagabend erklärte, wird sich in Dippach nichts an der LSAP-DP-Koalition ändern. "Wir werden weiter machen, wie bisher. Die LSAP stellt den Bürgermeister, die DP den Ersten Schöffen", so Manon Bei-Roller. Demnach wird sich in der Gemeinde Dippach personell kaum etwas ändern. Denn sowohl die amtierende Bürgermeisterin Manon Bei-Roller als auch der Erste Schöffe Max Hahn erzielten mit 1.918, resp. 1.100 Stimmen jeweils das beste Resultat für ihre Partei.



In der Fusionsgemeinde Clerf hatten die Bürger beim ersten Urnengang nach dem Proporzsystem sogleich die wahre Qual der Wahl. Dennoch spielte die breite Parteienlandschaft gestern vor allem einer Mannschaft in die Hände, jener der CSV um Bürgermeister Emile Eicher. Mit 42,71 Prozent der Stimmen holten die Christsozialen auf Anhieb sechs Sitze und damit die absolute Mehrheit.

Die LSAP behält trotz sechs Prozent weniger Stimmen, die absolute Mehrheit in Diekirch.



Die CSV und "Déi Gréng” gewinnen in der Gemeinde Niederanven je einen Sitz hinzu. Die CSV/LSAP-Koalition wird fortgesetzt. Das kündigte Bürgermeister Raymond Weydert (CSV) bereits an. Die Zahl der Mandate war aufgrund der Einwohnerzahlen von elf auf 13 gestiegen. Damit verfügt die Christlich Soziale Volkspartei nunmehr über sechs Sitze, während "Déi Gréng“ sich über zwei Mandate freuen.



In Rambrouch hat nun die CSV mit sechs Sitzen die absolute Majorität im Gemeinderat.



In Kayl wird die rot-grüne Koalition laut Bürgermeister John Lorent weitermachen. Das dürfte nicht nach dem Gusto der CSV sein, die 5,1 Prozent und damit einen Sitz hinzugewonnen hat, derweil die LSAP 3,7 Prozent und einen Sitz verloren hat. "Déi Gréng" haben 0,6 Prozent hinzugewonnen.

Noch am Wahlabend hat sich in Betzdorf eine Koalition aus "Déi Gréng" und LSAP gebildet. Das Wahlresultat ließ viele Möglichkeiten offen: "Déi Gréng", CSV und LSAP stellen jeweils drei Sitze, die DP erreichte zwei Sitze. In kurzer Zeit schälte sich in den Gesprächen zwischen den Parteien die neue rot-grüne Koalition heraus.



In Remich haben sich DP und CSV auf eine Koalition verständigt. Die DP ist der große Wahlsieger. Sie gewinnt zwei Sitze dazu und stellt demnächst vier Gemeinderatsmitglieder. Über die Postenverteilung haben DP und CSV allerdings noch nicht diskutiert.

In Lorentzweiler erhält die Bürgerliste "Är Leit" die absolute Majorität. "Wir sind mehr als zufrieden, denn eigentlich haben wir nicht damit gerechnet, erneut die Majorität zu erhalten", so der Bürgermeister Jos Roller.

Nachdem der aktuelle Bürgermeister Pierre Wies sich nicht mehr zur Wahl stellte, wird die Majorzgemeinde Fels künftig von einer Frau in der Person von Natalie Silva geleitet.