(gs) - Innenminister Dan Kersch hat viel zu tun. Im Tagesrhythmus schauen derzeit die neu gewählten Schöffenratsmitglieder bei ihm in der hauptstädtischen Rue Beaumont vorbei, um ihren Eid abzulegen. Am Mittwoch standen sogar zwei Termine und dabei 24 Gemeinden auf dem Programm. Eine Übersicht aller Koalitionen und Schöffenräte bietet unsere interaktive Karte.

Am Mittwochvormittag (Foto oben) waren die Vertreter aus folgenden 13 Gemeinden im Innenministerium zu Gast, am Nachmittag folgten 11 weitere (siehe unten):

Dippach: Bürgermeisterin: Manon Bei-Roller (LSAP); Schöffen: Max Hahn (DP) und Jean-Paul Bleser (LSAP).

Bürgermeisterin: Manon Bei-Roller (LSAP); Schöffen: Max Hahn (DP) und Jean-Paul Bleser (LSAP). Erpeldingen/Sauer: Bürgermeister: Claude Gleis; Schöffen: Romain Pierrard und Gilbert Leider;

Bürgermeister: Claude Gleis; Schöffen: Romain Pierrard und Gilbert Leider; Esch/Sauer: Bürgermeister: Marco Schank; Schöffen: Franco Pereira Goncalves und Jeannot Sanavia;

Bürgermeister: Marco Schank; Schöffen: Franco Pereira Goncalves und Jeannot Sanavia; Ettelbrück: Bürgermeister: Jean-Paul Schaaf (CSV); Schöffen: Bob Steichen (LSAP) und Christian Steffen (LSAP);



Bürgermeister: Jean-Paul Schaaf (CSV); Schöffen: Bob Steichen (LSAP) und Christian Steffen (LSAP); Fels: Bürgermeisterin: Natalie Silva; Schöffen: Nico Dhamen und Joël Weis;

Bürgermeisterin: Natalie Silva; Schöffen: Nico Dhamen und Joël Weis; Frisingen: Bürgermeister: Roger Beissel („Är Equipe“); Schöffen: Marc Mousel, („Är Equipe“) und Carlo Raus (DP);

Bürgermeister: Roger Beissel („Är Equipe“); Schöffen: Marc Mousel, („Är Equipe“) und Carlo Raus (DP); Goesdorf: Bürgermeisterin: Christa Majerus-Schmitz; Schöffen: Marc Siebenaller und Claude Gilson;

Bürgermeisterin: Christa Majerus-Schmitz; Schöffen: Marc Siebenaller und Claude Gilson; Grevenmacher: Bürgermeister: Léon Gloden (CSV); Schöffen: Marc Krier („Déi Gréng“) und Monique Hermes (CSV);

Bürgermeister: Léon Gloden (CSV); Schöffen: Marc Krier („Déi Gréng“) und Monique Hermes (CSV); Grosbous: Bürgermeister: Paul Engel; Schöffen: Armand Olinger und Marc Goelff;

Bürgermeister: Paul Engel; Schöffen: Armand Olinger und Marc Goelff; Hesperingen: Bürgermeister: Marc Lies; Schöffen: Diane Adehm, Georges Beck und Romain Juncker (alle CSV);

Bürgermeister: Marc Lies; Schöffen: Diane Adehm, Georges Beck und Romain Juncker (alle CSV); Junglinster: Bürgermeister: Romain Reitz (CSV); Schöffen: Gilles Baum (DP) und Françoise Hetto-Gaasch (CSV).

Bürgermeister: Romain Reitz (CSV); Schöffen: Gilles Baum (DP) und Françoise Hetto-Gaasch (CSV). Koerich: Bürgermeister: Jean Wirion, Schöffen: Norbert Welu und Yves Weiland.

Bürgermeister: Jean Wirion, Schöffen: Norbert Welu und Yves Weiland. Stauseegemeinde: Bürgermeister: René Michels; Schöffen: Francis Schon und Nico Majerus.



Am Mittwochnachmittag wurden die Vertreter aus Bad Mondorf, Beckerich, Lorentzweiler, Mamer, Mertert, Niederanven, Nommern, Petingen, Préizerdaul, Pütscheid und Roeser vereidigt.

Foto: Chris Karaba

Am Mittwochnachmittag folgen die Vertreter aus folgenden Gemeinden:

Bad Mondorf: Bürgermeister: Lex Delles (DP); Schöffen: Steve Reckel (DP) und Steve Schleck („Déi Gréng“);

Bürgermeister: Lex Delles (DP); Schöffen: Steve Reckel (DP) und Steve Schleck („Déi Gréng“); Beckerich: Bürgermeister: Thierry Lagoda; Schöffen: Claude Loutsch und Marco Fassbinder;

Bürgermeister: Thierry Lagoda; Schöffen: Claude Loutsch und Marco Fassbinder; Lorentzweiler: Bürgermeister: Jos. Roller; Schöffen: Marguy Kirsch-Hirtt und Arno Mersch. (alle „Är Leit“);

Bürgermeister: Jos. Roller; Schöffen: Marguy Kirsch-Hirtt und Arno Mersch. (alle „Är Leit“); Mamer: Bürgermeister: Gilles Roth (CSV), Schöffen: Roger Negri (LSAP) und Marcel Schmit (CSV);

Bürgermeister: Gilles Roth (CSV), Schöffen: Roger Negri (LSAP) und Marcel Schmit (CSV); Mertert: Bürgermeister: Jérôme Laurent, Schöffen: Lucien Bechtold und Nadine Boever-Lang (alle LSAP).

Bürgermeister: Jérôme Laurent, Schöffen: Lucien Bechtold und Nadine Boever-Lang (alle LSAP). Niederanven: Bürgermeister: Raymond Weydert (CSV); Schöffen: Fréd Ternes (CSV) und Jean Schiltz (LSAP);

Bürgermeister: Raymond Weydert (CSV); Schöffen: Fréd Ternes (CSV) und Jean Schiltz (LSAP); Nommern: Bürgermeister: John Mühlen; Schöffen: Franco Campana und Bernard François Nicolas Jacobs;

Bürgermeister: John Mühlen; Schöffen: Franco Campana und Bernard François Nicolas Jacobs; Petingen: Bürgermeister: Pierre Mellina (CSV), Schöffen: Jean-Marie Halsdorf (CSV), Raymonde Conter-Klein (CSV) und Romain Mertzig (LSAP);

Bürgermeister: Pierre Mellina (CSV), Schöffen: Jean-Marie Halsdorf (CSV), Raymonde Conter-Klein (CSV) und Romain Mertzig (LSAP); Préizerdaul: Bürgermeister: Marc Gergen; Schöffen: René Zigrand und Marc Groben.



Bürgermeister: Marc Gergen; Schöffen: René Zigrand und Marc Groben. Pütscheid: Bürgermeister: Roger Zanter; Schöffen: Conny Hermes-Kanivé und Fabienne Sinnes-Huberty.

Bürgermeister: Roger Zanter; Schöffen: Conny Hermes-Kanivé und Fabienne Sinnes-Huberty. Roeser: Bürgermeister: Tom Jungen (LSAP), Schöffen: Marianne Pesch-Dondelinger (CSV) und Renée Quintus-Schanen (LSAP).

Am Donnerstag steht die Vereidigung von 13 weiteren Schöffenräten an. Fast überall steht der Schöffenrat fest, nur in einigen wenigen Gemeinden, wie etwa in Luxemburg-Stadt, müssen noch die Posten besetzt werden.