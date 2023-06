Die Kommunalwahlen 2023 in Luxemburg werden ausgezählt. Wie hat Ihre Gemeinde gewählt? Auf dieser Seite gibt es alle Resultate.

Resultate im Überblick

Gemeindewahlen 2023: Hier finden Sie alle Ergebnisse

Die Kommunalwahlen 2023 in Luxemburg werden ausgezählt. Wie hat Ihre Gemeinde gewählt? Auf dieser Seite gibt es alle Resultate.

Nach dem Wahlgang am 11. Juni 2023 stehen die Resultate für viele Gemeinden bereits fest. In einigen Kommunen kommt es zu Änderungen in der Besetzung der Gemeinde- und Schöffenräte. Hier finden Sie die wichtigsten Ergebnisse im Überblick.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie im LW-Wahldossier.

Kanton Capellen

Kanton Esch/Alzette

Kanton Luxemburg

Kanton Mersch

Kanton Clerf

Kanton Diekirch

Kanton Redingen

Kanton Vianden

Kanton Wiltz

Kanton Echternach

Kanton Grevenmacher

Kanton Remich

