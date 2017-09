(gs) - Die Listen stehen, die Wahlen können kommen. Bis Freitagabend 18 Uhr, hatten die Lokalpolitiker - und solche, die es werden wollen - Zeit, um ihre Kandidaturen für die Gemeindewahlen am 8. Oktober einzureichen. Ab Samstag ist denn auch der Wahlkampf offiziell eingeläutet.



Interessant war am Freitag vor allem der Blick in die 59 Majorzgemeinden, da aus diesen noch wenig über das Kandidatenfeld bekannt war. Doch auch in den 46 Proporzgemeinden waren noch Änderungen möglich.



Interessant: Anders als 2011 wird diesmal in jeder Gemeinde gewählt, gehen demnach mehr Kandidaten ins Rennen, als Mandate zu vergeben sind ...