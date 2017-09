(gs) - Die Listen stehen, die Wahlen können kommen. Bis Freitagabend, 18 Uhr, hatten die Lokalpolitiker - und solche, die es werden wollen -, Zeit, um ihre Kandidaturen für die Gemeindewahlen am 8. Oktober einzureichen. Ab Samstag ist denn auch der Wahlkampf offiziell eingeläutet.



Interessant war am Freitag vor allem der Blick in die 59 Majorzgemeinden, da aus diesen noch wenig über das Kandidatenfeld bekannt war. Doch auch in den 46 Proporzgemeinden waren noch Änderungen möglich.



Interessant: Anders als 2011 wird diesmal in jeder Gemeinde gewählt, gehen demnach mehr Kandidaten ins Rennen, als Mandate zu vergeben sind. Hier Ein kleiner Überblick, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Zentrum: Zwei Listen in Bissen



In Bissen, wo erstmals gemäß Proporzsystem gewählt wird, zieht neben der CSV, deren Liste schon länger bekannt war, auch die Bürgerliste „Är Leit“ in den Wahlkampf.



In Luxemburg-Stadt war bis zuletzt offen, ob die Piratenpartei eine Liste zusammenstellen würde. Dem scheint nicht so, bis Freitagabend war zumindest keine solche Liste bekannt.



Zu einem Wechsel auf dem Bürgermeisterstuhl kommt es so oder so in den vier Zentrumsgemeinden Colmar-Berg, Fels, Fischbach und Nommern, wo die aktuellen Amtsinhaber Gast. Jacobs, Pierre Wies, Marianne Brosius-Kolber und Marc Eicher nicht mehr kandidieren.



Süden: "Neue" Parteien, "alte" Wahlkämpfer



In den großen Südgemeinden von Esch/Alzette bis Petingen sind alle etablierten Parteien wie 2011 mit Listen vertreten. In Petingen erweitert allerdings Ex-ADR-Mann Joé Thein mit seinen „Déi Konservativ“ die Parteienlandschaft um einen weiteren Mitspieler. Auch die Piraten sind erstmals in Petingen bei Wahlen vertreten.

In Käerjeng hingegen wird die Bewegung „Bierger-Interessen Gemeng Këintzeg“ (BIGK) um den einstigen Küntziger Bürgermeister und heutigen Käerjenger Schöffen Jeannot Jeanpaul nicht mehr zur Wahl antreten. Ebenfalls nicht mehr kandidieren, werden der aktuelle Bürgermeister von Schifflingen, Roland Schreiner (LSAP), sowie sein Amtskollege Yves Ewen aus Simmern. Romain Adam, Bürgermeister von Kopstal, stellt sich zwar zur Wahl, hat aber bereits angekündigt, nicht mehr Bürgermeister werden zu wollen.

Chancen auf diesen Posten in Petingen kann sich wiederum der CSV-Abgeordnete und frühere Bürgermeister Jean-Marie Halsdorf machen, der gemeinsam mit Amtsinhaber Pierre Mellina in den Wahlkampf zieht.



Norden: Der Dienstälteste tritt ab



In den größeren Nordgemeinden sind die etablierten Parteien ebenfalls größtenteils vertreten. In Ulflingen allerdings zieht der DP-Abgeordnete Edy Mertens mit einer „Ëlwenter Bierglëst“ in den Wahlkapmpf.



In Ell, Mertzig und Park Hosingen verzichten die Bürgermeister Jacquot Heinen, Claude Staudt und Jos Thill auf eine weitere Kandidatur. Ebenso Luxemburgs dienstältester Bürgermeister, Armand Mayer aus Kiischpelt, der nach 42 Jahren das Bürgermeisteramt gegen den Ruhestand tauscht.



Osten: Sieben neue Bürgermeister



In gleich sieben Ostgemeinden wird es mit Sicherheit zu einem Wechsel auf dem Posten des Bürgermeisters kommen. In Berdorf, Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Schengen, Waldbillig und Wormeldingen treten die aktuellen Amtsinhaber Ern Walerius, Edgard Arendt („Déi Gréng“), Nicolas Soisson, Théo Weirich, Ben Homan, Jean-Luc Schleich und Jean Beining nicht mehr bei den Wahlen an.



Ben Homan ist in Schengen denn auch nicht der einzige scheidende Mandatsträger. Gleich 14 aktuelle Gemeinderatsmitglieder sind nicht mehr dabei. Nicht mehr mit ins Rennen gehen ebenfalls der frühere Bürgermeister von Echternach, Théo Thiry (CSV), sowie sein Kollege aus Mertert, Gust Stefanetti (LSAP), der erst im Oktober 2016 aus gesundheitlichen Gründen seinen Posten Jérôme Laurent (LSAP) überlassen hatte.

In Junglinster stellt sich nochmals die frühere Bürgermeisterin und aktuelle Abgeordnete Françoise Hetto-Gaasch (CSV) dem Wähler. Auch in Dalheim tritt mit Francine Ernster eine frühere Bürgermeisterin (1999-2005) wieder an.

In Stadtbredimus geht derweil die CSV-Abgeordnete Octavie Modert mit ins Rennen. Einen detaillierten Überblick über alle Kandidatenlisten erhalten Sie in der Sonderbeilage in dieser Ausgabe sowie auf einer interaktiven Karte auf: