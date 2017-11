(gs) - Von nah und fern, von Wiltz bis Düdelingen, von Redingen/Attert bis Waldbillig, hatte sich auch am Mittwoch wieder eine ganze Schar gewählter Schöffenratsmitglieder auf den Weg ins Innenministerium in die Hauptstadt gemacht. Dort erwartete sie Ressortchef Dan Kersch,um ihnen den Eid abzunehmen. Eine Amtshandlung, die er in diesen Tagen des Öfteren durchführen muss.



14 Bürgermeister und 31 Schöffen waren es am Mittwoch insgesamt. Sie leiten künftig die Geschicke in:



Düdelingen: Bürgermeister: Dan Biancalana; Schöffen: Loris Spina, René Manderscheid, Claudia Dall'Agnol und Josiane Di Bartolomeo-Ries (alle LSAP);

Bürgermeister: Dan Biancalana; Schöffen: Loris Spina, René Manderscheid, Claudia Dall'Agnol und Josiane Di Bartolomeo-Ries (alle LSAP); Feulen: Bürgermeister: Fernand Mergen; Schöffen: Alain Hansen und Dan Wilmes;

Bürgermeister: Fernand Mergen; Schöffen: Alain Hansen und Dan Wilmes; Kehlen: Bürgermeister: Félix Eischen (CSV); Schöffen: Lucien Koch (CSV) und Guy Scholtes (LSAP);



Bürgermeister: Félix Eischen (CSV); Schöffen: Lucien Koch (CSV) und Guy Scholtes (LSAP); Kiischpelt: Bürgermeister: Yves Kaiser; Schöffen: Antoinette Lutgen-Lentz und Philippe L'Ortye;

Bürgermeister: Yves Kaiser; Schöffen: Antoinette Lutgen-Lentz und Philippe L'Ortye; Manternach: Bürgermeister: Jempi Hoffmann; Schöffen: Alix Klein-Ungeheuer und Claude Theisen;

Bürgermeister: Jempi Hoffmann; Schöffen: Alix Klein-Ungeheuer und Claude Theisen; Monnerich: Bürgermeister: Jeannot Fürpass (CSV); Schöffen: Jean Kihn (DP) und Nancy Kemp-Arendt (CSV);

Bürgermeister: Jeannot Fürpass (CSV); Schöffen: Jean Kihn (DP) und Nancy Kemp-Arendt (CSV); Redingen/Attert: Bürgermeister: Henri Gerekens; Schöffen: Luc Pauly und Tom Faber;

Bürgermeister: Henri Gerekens; Schöffen: Luc Pauly und Tom Faber; Reisdorf: Bürgermeister: Jean-Pierre Schiltz; Schöffen: Anouk Sauber-Hientgen und Patrik Nipperts;

Bürgermeister: Jean-Pierre Schiltz; Schöffen: Anouk Sauber-Hientgen und Patrik Nipperts; Remich: Bürgermeister: Jacques Sitz (DP); Schöffen: Mike Greiveldinger (CSV) und Pierre Singer (CSV);

Bürgermeister: Jacques Sitz (DP); Schöffen: Mike Greiveldinger (CSV) und Pierre Singer (CSV); Saeul: Bürgermeister: Raoul Clausse; Schöffen: Edmond Gengler und Jean Konsbrück.

Bürgermeister: Raoul Clausse; Schöffen: Edmond Gengler und Jean Konsbrück. Sandweiler : Bürgermeisterin: Simone Massard-Stitz (CSV); Schöffen: Yolande Roller-Lang (CSV) und Jean-Paul Roeder („Déi Gréng“);

: Bürgermeisterin: Simone Massard-Stitz (CSV); Schöffen: Yolande Roller-Lang (CSV) und Jean-Paul Roeder („Déi Gréng“); Waldbillig: Bürgermeisterin: Andrée Henx-Greischer; Schöffen: Serge Boonen und Théo Moulin;

Bürgermeisterin: Andrée Henx-Greischer; Schöffen: Serge Boonen und Théo Moulin; Weiler-la-Tour: Bürgermeisterin: Cécile Hemmen; Schöffen: Carlo Ernst und Vincent Reding;

Bürgermeisterin: Cécile Hemmen; Schöffen: Carlo Ernst und Vincent Reding; Wiltz: Bürgermeister: Fränk Arndt (LSAP); Schöffen: Patrick Comes (CSV), Pierre Koppes (LSAP) und Albert Waaijenberg (CSV).

Am Donnerstag folgt die Vereidigung von weiteren elf Schöffenräten. Nachdem am Dienstagabend auch in Kayl und Stadtbredimus die Gewählten sich auf die Zusammensetzung eines Schöffenrats einigen konnten, steht die politische Führung für die kommenden sechs Jahre nun in allen 102 Gemeinden fest.



Eine Übersicht aller Schöffenräte findet sich auf unserer interaktiven Karte.