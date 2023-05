In Berdorf müssen die Bürger erst nach dem 11. Juni an die Urnen. Wegen des plötzlichen Todes eines Kandidaten werden die Wahlen wohl verschoben.

Innenministerium entscheidet über neuen Termin

Gemeindewahl in Berdorf wird wegen Todesfall verschoben

Volker BINGENHEIMER In Berdorf müssen die Bürger offenbar erst nach dem 11. Juni an die Urnen.

Wegen des plötzlichen Todes eines Kandidaten werden die Gemeindewahlen in Berdorf wohl verschoben. Eine Bestätigung des Innenministeriums steht noch aus.

Die Gemeindeverwaltung sei in Gesprächen mit dem Ministerium, das sich bis Mittwoch zum weiteren Vorgehen äußern will, sagte Gemeindesekretär Claude Oé gegenüber dem „Luxemburger Wort“.

Das Wahlgesetz sieht vor, dass die Kommunalwahl in einer Majorzgemeinde verschoben wird, wenn ein Kandidat nach der Veröffentlichung der Wahlliste verstirbt. In der Zeit bis zum neuen Wahldatum können sich weitere Kandidaten melden.

Seit 2005 in der Gemeindepolitik

Am Wochenende war Gemeinderatsmitglied Carlo Bentner plötzlich an einer „kurzen, aber unbarmherzigen Krankheit“ gestorben, wie aus einem Kondolenzschreiben der Gemeinde hervorgeht. Bentner war seit 2005 in der Gemeindepolitik aktiv.

Durch den Todesfall sind die bereits abgegebenen Briefwahlzettel in der Gemeinde Berdorf ungültig. Sie müssen in Anwesenheit des gesamten Wahlbüros vernichtet werden. Wann die neue Kandidatenliste veröffentlicht wird, ist noch nicht klar. Aus der Gemeindeverwaltung hieß es, wahrscheinlich würde die Gemeindewahl in Berdorf am 8. Oktober, dem Tag der Parlamentswahl, stattfinden.

