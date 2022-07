Zwei interne Audits sollen sich mit dem sozialen Klima und der Finanzstruktur befassen.

Nach Kritik an der Organisation

Gemeindesyndikat SIGI stimmt Auditprozessen zu

Zwei interne Audits sollen sich mit dem sozialen Klima und der Finanzstruktur befassen.

(SH) – Das Syndicat intercommunal de gestion informatique (SIGI) soll die Informatisierung der Gemeinden organisieren und vorantreiben. Zuletzt gab es jedoch Kritik, dies sowohl was die interne Arbeitsweise als auch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden angeht. Als Antwort auf die jüngsten Kritiken hat das SIGI nun grünes Licht für die Schaffung einer Arbeitsgruppe in Hinblick auf einen Auditprozess gegeben, „der sich einerseits mit der finanziellen Transparenz und dem sozialen Klima befasst und andererseits mit den Bedürfnissen der Gemeinden durch eine externe Befragung“. So steht es in einer Pressemitteilung, die am Mittwoch verschickt wurde.

Warum die Digitalisierung Bäume retten kann Luxemburgs Behörden nutzen das Potenzial der Digitalisierung ungenügend, so Yves Wengler. Der SIGI-Präsident erklärt, wie sein Syndikat zur Optimierung beitragen kann.

Das Komitee des SIGI hatte sich am Dienstagabend getroffen. Wie weiter aus der Meldung hervorgeht, nehme man die Kritikpunkte sehr ernst. Das SIGI sei auch bereits bei der Gewerbeinspektion (ITM) vorstellig geworden. Dabei seien allerdings keine Anomalien oder Funktionsstörungen festgestellt worden.

Nun soll es zu zwei internen Audits kommen. Eines soll sich mit dem sozialen Klima befassen, das Zweite mit der Finanzstruktur. Zudem möchte das SIGI eine externe Befragung zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Gemeinden durchführen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.