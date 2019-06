Es herrscht dicke Luft zwischen Sassenheim und Käerjeng. Sassenheim solle sich an den Kosten der Musikschule in Niederkerschen beteiligen, fordert Käerjeng. Sassenheim will nicht. Nun zieht Käerjeng die Reißleine.

Gemeindestreit um Käerjenger Musikschule

Eine böse Überraschung erwartete manche Eltern, die in der Gemeinde Sassenheim wohnhaft sind, am Tag der offenen Tür in der Käerjenger Musikschule. Ihnen wurde eine Neueinschreibung ihrer Kinder verwehrt. Der Grund: ihr Wohnort. Der Hintergrund: ein Streit zwischen den Nachbargemeinden Käerjeng und Sassenheim. Die Information machte die Runde auf Facebook ...