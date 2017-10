(L.E.) - Gleich zwei Todesnachrichten erschütterten am Wochenende die lokalpolitische Szene von Schifflingen. Nachdem der Tod des ehemaligen Bürgermeisters Nicolas Frisch bekannt geworden war, war im LW vom Samstag auch die Todesanzeige von Jean-Paul Braquet-Holbach zu lesen.



Jean-Paul Braquet



Braquet war langjähriges Ratsmitglied und bei den Wahlen vom 8. Oktober Fünftgewählter auf der Liste der LSAP. Die Partei erhielt insgesamt sechs Sitze. Siebtgewählter ist Yves Fiorelli, der demnach an Stelle von Jean-Paul Braquet in den Gemeinderat nachrücken dürfte. Sollte Fiorelli verzichten, so wäre mit Vincent Nothum ein prominenter Sportler an der Reihe.



Nach den Wahlen gab es bereits ein gewisses virtuelles Stühlerücken im noch nicht konstituierten Schifflinger Gemeinderat. Dies nachdem mit Pierrot Feiereisen (CSV) und Carlo Feiereisen (LSAP) zwei Brüder die Erstgewählten zweier verschiedener Parteien wurden. Pierrot Feiereisen gilt laut Wahlgesetz automatisch als nicht gewählt, da sein Bruder 169 Stimmen mehr erhielt.

An Pierrot Feiereisens Stelle dürfte nach aktuellem Stand der Dinge wohl Paul Weimerskirch Bürgermeister und Guy Steichen Ratsmitglied werden.



