(ham) - Henri Kox will auf sein Mandat im Remicher Gemeinderat verzichten. Das hat der grüne Politiker und bisherige Député-maire der Gemeinde am Dienstagmorgen mitgeteilt. Nach 18 Jahren im Dienst der Bürger will Kox sich in Zukunft über andere Wege für seine Stadt engagieren, heißt es.



„Ich durfte 18 Jahre lang, davon acht als Bürgermeister, eine ganze Reihe von Projekten und Zukunftsideen im Interesse unserer Gemeinde in die Wege leiten und umsetzen", so Kox, der der Stadt und dem Gesellschaftsleben aber weiterhin verbunden bleiben möchte. Dabei wolle er sich neben dem Logement vor allem der Energie- und Klimapolitik auf lokaler Ebene widmen.

„Deshalb werde ich mich auch in Zukunft für die Verwirklichung von wichtigen lokalen und regionalen Projekten engagieren, wie z.B. im Rahmen der innovativen Wohn-Kooperative des ,Gewännchen'", betont der Politiker. Dabei wolle er dem grünen Team, allen voran den Gemeinderäten Jean-Paul Wiltz und Marianne Beissel, tatkräftig zur Seite stehen.



Herbe Verluste im Oktober



Bei den Kommunalwahlen im Oktober war der amtierende Bürgermeister und Abgeordnete nur als Viertgewählter in seiner Gemeinde hervor gegangen. Seine Partei, déi Gréng, musste herbe Verluste hinnehmen und kam nur noch auf 2o,4 Prozent (-13,2 Prozent) und zwei Sitze im Gemeinderat. Bei den Kommunalwahlen 2011 waren die Grünen mit vier Sitzen noch als Sieger hervorgegangen.

Der zweite Sitz der Grünen ging im Oktober an Jean-Paul Wiltz. Für Kox wird nun Marianne Beissel in den Gemeinderat nachrücken.