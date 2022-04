Die CSV unter Bürgermeister Emile Eicher verliert ihre knappe Mehrheit im Gemeinderat.

Clerf

Gemeinderat Blasen verlässt CSV-Fraktion

Teddy JAANS Die CSV unter Bürgermeister Emile Eicher verliert ihre knappe Mehrheit im Gemeinderat.

In der Nordgemeinde Clerf hängt der Haussegen schief. Gemeinderat Theo Blasen informierte per E-Mail am Dienstag seine Kollegen, dass er mit sofortiger Wirkung nicht mehr für die CSV, sondern als unabhängiges Mitglied dem Gemeinderat angehören wolle.

Es gebe diverse Ursachen für seine Entscheidung, präzisieren wollte er diese in seinem Schreiben an die Ratsmitglieder jedoch nicht.

Damit verliert die CSV ihre knappe Mehrheit im Gremium. Bislang waren sechs CSV-Mitglieder gegen fünf Oppositionspolitiker darin vertreten. Für Bürgermeister Emile Eicher und die Schöffen Romain Braquet und Claude Weiler wird die Führung der Gemeinde bis zu den Wahlen im Jahr 2023 damit schwieriger. Die Zusammensetzung des Gemeinderates der Gemeinde Clerf sehen Sie hier.

