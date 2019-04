Gemeinden stellten mehr als 400.000 Strafzettel aus

Bei der Ausstellung von gebührenpflichtigen Verwarnungen bekommt die Polizei Unterstützung von den Gemeindebeamten. Die erwiesen sich im Vorjahr als ziemlich fleißige Helfer.

Bei der Ausstellung von gebührenpflichtigen Verwarnungen bekommt die Polizei Unterstützung von den Gemeindebeamten. Die erwiesen sich im Vorjahr als ziemlich fleißige Helfer.

(jt) – Die Gemeindebeamten in Luxemburg haben im Vorjahr ein flinkes Händchen bewiesen: Rund 416.200 Strafzettel (Avertissements taxés) haben die "Pecherten" im Vorjahr im ganzen Land verteilt. Das sind rund 1140 Verwarnungen pro Tag.

Bei den meisten Vergehen dürfte es sich um triviale Parksünden gehandelt haben: In 82 Prozent der Fälle betrug die Strafe nämlich 24 Euro, dem üblichen Bußgeld für Falschparker. Tiefer ins Portemonnaie greifen mussten jene 3063 Verkehrsteilnehmer, die einen Strafzettel in Höhe von jeweils 145 Euro an der Windschutzscheibe hängen hatten – etwa, weil sie einen Behindertenparkplatz blockiert hatten. 63.390 Fahrer bekamen eine Strafe von 49 Euro aufgebrummt.

Die Bußgelder aus dem Vorjahr bedeuten rund 6,1 Millionen Euro mehr in der Staatskasse. Allerdings fließen 75 Prozent des Geldes anteilsmäßig wieder in die Budgets der betroffenen Gemeinden zurück, wie die Minister François Bausch (Déi Gréng, Innere Sicherheit) und Pierre Gramegna (DP, Finanzen) in einer parlamentarischen Antwort an den Abgeordneten Marc Lies (CSV) erklären.

Lies' Frage, ob sich der Staat nicht an den Materialkosten der Gemeinden für die Ausstellung der Strafzettel beteiligen könnte, beantworten die Minister relativ barsch: "Die Gemeinden bekommen einen Zuschuss vom Staat, der zwischen 2012 und 2018 um mehr als 200 Millionen Euro erhöht wurde. Im Jahr 2018 betrug diese Zuwendung mehr als eine Milliarde Euro."

