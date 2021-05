Schnelltests kommen in Luxemburg immer mehr zum Einsatz. Nun sollen auch Gemeinden zertifizierte Tests durchführen können.

Gemeinden können Schnelltestzentren einrichten

Schnelltests kommen in Luxemburg immer mehr zum Einsatz. Nun sollen auch Gemeinden zertifizierte Tests durchführen können.

(m.r.) - Schon bald könnte es möglich sein, zertifizierte Antigen-Schnelltests nicht nur in Apotheken, sondern auch in Gemeinde-Testzentren zu erhalten. Dies hat Premier Xavier Bettel am Freitag im Parlament angekündigt. Bereits am Wochenende hätten alle Kommunen des Landes die Möglichkeit, Schnelltests für 20 Prozent ihrer Bevölkerung beim Rettungsdienstzentrum in Lintgen kostenfrei abzuholen. Etwas mehr wie 200.000 Tests würden dafür zur Verfügung stehen, so Xavier Bettel.

Wie Schnelltests den Weg zurück in die Normalität ebnen Ab Montag werden in Apotheken Antigen-Schnelltests durchgeführt. Die Testbescheinigungen können die ein oder andere Tür öffnen.

Die Kommunen könnten dann selbst Schnelltestzentren aufbauen. Das am Freitag gestimmte Covid-Gesetz sieht vor, dass auch Gemeindebeamte Zertifikate für Testergebnisse ausstellen können. Die Bescheinigung eines negativen Resultats kann dann unter anderem während 24 Stunden für den Besuch eines Restaurants genutzt werden. Alternativ kann auch ein Selbsttest im Gastgewerbe durchgeführt oder ein maximal 72 Stunden altes negatives Testergebnis eines PCR-Tests in den Restaurants und Bars vorgelegt werden. Auf den Terrassen entfällt die Testpflicht.

