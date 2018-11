Bettendorf will der Fusion mit anderen Nordstad-Gemeinden eine Chance geben. Der Gemeinderat gab jetzt grünes Licht, entsprechende Gespräche zu führen.

Gemeindefusionen: Bettendorf will es versuchen

Nico MULLER

Vier Jahre nach der Absage an Diekirch will die Gemeinde Bettendorf nun herausfinden, ob es eine Basis für eine größere Fusion auf Nordstad-Ebene gibt. Der Gemeinderat willigte der Aufnahme entsprechender Gespräche am Mittwoch einstimmig zu.

Alle Räte rund um den Ratstisch folgten der Überzeugung von Bürgermeisterin Pascale Hansen, dass man sich Sondierungsgesprächen nicht verweigern könne. Die Bürgermeisterin wünscht sich denn auch, dass in der Öffentlichkeit unpolemisch mit dem Thema umgegangen wird, schließlich habe man ja noch lange kein Einverständnis für eine Fusion gegeben.

Nachdem Bettendorf vor vier Jahren Fusionsgespräche mit Diekirch hatte scheitern lassen, will man es also nun auf breiterer Ebene mit allen noch verbleibenden Nordstad-Gemeinden - Diekirch, Erpeldingen/Sauer, Ettelbrück und Schieren - versuchen. Colmar-Berg hatte bekanntlich am 16. November die Entscheidung getroffen, keine Sondierungsgespräche aufnehmen zu wollen. Eine Entscheidung, für die übrigens keiner der Bettendorfer Räte Verständnis aufbrachte.



Erpeldingen/Sauer, Ettelbrück und Schieren hatten bereits am 12. September mit breiter Mehrheit beschlossen, die Basis für eine Fusion auszuloten. Jetzt wartet man also nur noch auf die Entscheidung der Gemeinde Diekirch, ob sie auch mit ins Boot springt. Das wird in den kommenden Wochen der Fall sein, so dass die Sondierungsgespräche Anfang 2019 aufgenommen werden können.