Gemeindefusion: Schwierige Liebesbeziehung im Norden

Im Hinblick auf eine eventuelle Fusion hat Weiswampach die Fühler in Richtung Ulflingen ausgestreckt. Doch es gab eine Abfuhr.

Vor der Reform der Gemeindefinanzen, die Ende 2016 in der Abgeordnetenkammer angenommen wurde, war Weiswampach jene Gemeinde, die nach Luxemburg-Stadt die zweithöchste Pro-Kopf-Zuwendung seitens des Staats erhielt. Danach sah das ganz anders aus: Weiswampach gehörte zu den großen Verlierern der Reform. Dann kam auch noch die Corona-Krise hinzu, was dazu führte, dass die finanziellen Ressourcen in der Nordgemeinde weiter schrumpften.



Dieser Umstand, aber vor allem die Überzeugung, dass kleine Gemeinden mittelfristig wohl kaum mehr auf eigenen Füßen werden stehen können, hat den Schöffenrat aus Weiswampach nun dazu bewogen, seine Fühler in Richtung Ulflingen auszustrecken im Hinblick auf eine eventuelle Fusion ...