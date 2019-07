Radfahrer dürfen die Rue des Romains weiterhin nur in eine Richtung befahren. Das temporäre Verkehrsreglement in der engen Dorfstraße kann nicht wie geplant in Kraft treten.

Gemeinde Strassen: Posse um Einbahnstraße geht weiter

Radfahrer dürfen die Rue des Romains weiterhin nur in eine Richtung befahren. Das temporäre Verkehrsreglement in der engen Dorfstraße kann nicht wie geplant in Kraft treten.

(jt) - Die unendliche Geschichte um die Einbahnstraße Rue des Romains in Strassen ist um ein Kapitel reicher: Wie die Gemeinde am Mittwoch bekannt gibt, dürfen Radfahrer die Straße nun doch nicht in beiden Fahrtrichtungen befahren. Der Grund: Die notwendigen Genehmigungen aus den Ministerien seien noch nicht eingetroffen. Dadurch könne die neue Verkehrsordnung nicht in Kraft treten.

Der LSAP-CSV-Schöffenrat hatte im Juni ein Verkehrsreglement vorgelegt, das Radfahrern ab 1. August das Durchqueren der Rue des Romains in beiden Fahrtrichtungen erlauben sollte. Im Gegenzug sollten Busse und Lastwagen aus der äußerst schmalen Dorfstraße verbannt werden. Die provisorische Lösung werde während zwölf Monaten getestet, hieß es.

"Die Gemeinde Strassen bemüht sich, die notwendigen Maßnahmen so schnell wie möglich umzusetzen, damit Radfahrer zeitnah in beiden Richtungen durch die Rue des Romains fahren können", heißt es in dem Communiqué vom Mittwoch. Radfahrer, die auf dieser Strecke unterwegs sind, müssen sich einstweilen weiter in Geduld üben – und weiterhin einen risikoreichen Umweg über die viel befahrene Route d'Arlon in Kauf nehmen.

Im Mai waren in der Rue des Romains insgesamt 46 Radfahrer mit Bußgeldern zwischen 74 und 145 Euro bestraft worden, weil sie auf einem 196 Meter langen Teilstück entgegen der Fahrtrichtung oder auf einem Bürgersteig gefahren waren.