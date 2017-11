(L.E.) - „Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das mach ich nicht“, sagt Bürgermeister Yves Ewen zum LW-Fotografen vor den „Siiwebueren“ in Simmern. Der Fotograf hatte Ewen gebeten, auf die Anhöhe hinter den Brunnen zu steigen, um ihn dort, von unten herauf, ablichten zu können. „Dann denken die Leute doch, der steht dort wie auf einem Podest und blickt auf uns herunter. So bin ich doch nicht.“



Schlussendlich überredet der Fotograf ihn, es zumindest zu versuchen ...