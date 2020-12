Gemeinde Roeser kommt mit einem blauen Auge davon

Auch im Roeser Haushalt spürt man die Corona-Krise. Allerdings sorgt ein hoher Überschuss von 2019 dafür, dass weiter investiert werden kann.

Die Investitionen bleiben hoch, doch im Roeserbann werden kleinere Brötchen gebacken als in jüngster Vergangenheit. Das hat nicht nur mit den zu erwartenden sinkenden Einnahmen aufgrund der Corona-Krise zu tun, sondern in erster Linie mit der Tatsache, dass das größte und kostspieligste Projekt in dieser Mandatsperiode, der Bau eines neuen Schulcampus in Berchem, seiner Fertigstellung entgegensieht.

Das erklärte Bürgermeister Tom Jungen (LSAP) im Gemeinderat bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs für 2021 ...