Gemeinde Mamer will Benzingroschen einführen

Ein Cent pro Liter Treibstoff, der von Tankstellen auf Gemeindegebiet verkauft wird. Das ist die neue Einnahme, die sich die Gemeinde Mamer erhofft. So schnell dürfte sie aber nicht genehmigt werden.

Die Gemeinde will eine neuen Einnahmequelle anzapfen: Ein Cent pro Liter Treibstoff, der von Tankstellen auf Gemeindegebiet verkauft wird. Diese Gebühr soll von den Tankstellenbetreibern bezahlt werden. An die Kunden weitergereicht müsse sie nicht werden. So zumindest die Theorie.

Aire de Berchem im Visier

Da sich auf dem Gebiet der Gemeinde Mamer mit der Aire de Capellen zwei der Tankstellen befinden, die volumenmäßig mit zu den größten in Europa gehören, dürfte die Quelle sprudeln ...