Unbekannte haben ein Wappen entwendet.

Zeugenaufruf

Gemeinde Kayl beklagt Diebstahl in Léiffrächen-Grotte

Teddy JAANS Unbekannte haben ein Wappen entwendet.

(TJ) – Per Facebook-Post beklagt die Gemeinde Kayl sich über einen traurigen Akt von Vandalismus und Diebstahl. In der Grotte Notre Dame des Mineurs bei der Léiffrächen in Kayl haben Unbekannte das Wappen aus Bronze entwendet.

Der Schaden ist beträchtlich. Die Gemeinde versucht, das Wappen schnellstmöglich zu ersetzen. Es ergeht zudem ein Zeugenaufruf: Personen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sind gebeten, sich bei der Gemeinde unter der E-Mail-Adresse: communication@kayl.lu zu melden.

