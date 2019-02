Gemeinde führt erstmals Straßennamen ein

Am 25. Februar werden in der Gemeinde Wintger erstmals Straßenbezeichnungen eingeführt – bei immerhin 27 Ortschaften ein wahrer administrativer Kraftakt.

Wie soll das Kind denn heißen? Auf diese Frage mussten in den zurückliegenden Jahren in der Gemeinde Wintger nicht weniger als 212 Antworten gefunden werden. Genauso viele Straßennamen wird die Gemeinde ab dem kommenden 25. Februar nämlich in ihren insgesamt 27 Ortschaften zählen – womit in Luxemburg auch die letzte Kommune von der Landkarte verschwindet, die bislang noch flächendeckend ohne offizielle Straßenbezeichnungen war.

„Vor allem das Katasteramt und die Post hatten uns bereits seit Langem regelmäßig dazu angespornt, doch endlich einmal offizielle Straßennamen einzuführen“, erklärt Bürgermeister Marcel Thommes ...