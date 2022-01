Die Polizei ermittelt wegen Graffiti-Schmierereien in der Gemeinde Echternach. Für Hinweise gibt es eine Belohnung.

500 Euro Belohnung

Gemeinde Echternach sucht nach Zeugen wegen Graffitis

(jwi) - In den vergangenen Stunden haben Unbekannte in der Gemeinde Echternach einige Bauten mit Graffiti-Schmierereien verunstaltet. Man werde gegen diesen Vandalismus vorgehen und habe eine Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Polizei erstattet, teilt die Gemeinde am Montag via Facebook mit. Für Hinweise, welche zum Täter führen wurde zudem eine Belohnung von 500 Euro ausgesprochen.

Laut dem Luxemburger Strafgesetzbuch handelt sich in solchen Fällen um eine mutwillige Beschädigung, die nach dem Gesetz zivil- und strafrechtlich verfolgt werden kann. Die Graffiti-Sprayer riskieren Geldstrafen, gemeinnützige Arbeiten und sogar Gefängnisstrafen.

Wenn das Opfer vom Gericht einen Schuldtitel zugesprochen bekommt, kann der Sprayer 30 Jahre lang zur Kasse gebeten werden, um den verursachten Schaden zu begleichen.

