(TJ) - In Betzdorf kommt es nicht zu einer Koalition zwischen LSAP und Déi Gréng,, "weil die LSAP feststellen musste, dass keine vertrauensvolle Grundlage einer Zusammenarbeit möglich ist", so die LSAP am späten Dienstagabend in einer Pressemitteilung.

Am Wahlabend hatten beide Parteien ein Abkommen unterzeichnet, nachdem die bisherigen Partner im Schöffenrat, CSV und DP, jeweils einen Sitz verloren hatten, die beide an die Sozialisten gegangen waren.

Gegendarstellung

Déi Gréng zeigen wenig Verständnis für den Rückzieher der LSAP: Programminhalt und Verteilung der Mandate seien in dem Koalitionsabkommen schriftlich festgehalten worden. Erstaunt sei man deshalb angesichts der Tatsache, dass die LSAP-Vertreter am Dienstagabend lediglich angetreten seien, um "nach einer kurzen Verlautbarung das Abkommen mündlich aufzukündigen und den Saal zu verlassen".



Auch der Versuch einer neuen Kontaktaufnahme sei erfolglos geblieben, so Déi Gréng in einem Communiqué. Man spricht von einem Wortbruch.



Wer nun die Nachfolge von Bürgermeister Edgard Arendt - der nicht mehr angetreten war - übernimmt, muss sich zeigen. LSAP, Di Grëng und die CSV haben jeweils drei Mandate im Gemeinderat, die DP stellt zwei Gemeinderäte.